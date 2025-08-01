Американський актор та реслер Галк Гоган помер 24 липня у віці 71 рік. Через тиждень після новини про втрату стало відомо, що стало причиною.

Галк Гоган (справжнє ім'я – Терренс Джин Боллеа) помер через гострий інфаркт міокарда, тобто від серцевого нападу. Про це Show 24 з посиланням на People.

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В оприлюднених медичних документах вказані й інші проблеми Галка Гогана зі здоров'ям. Зокрема, вперше стало відомо, що реслер довгий час лікувався від лейкемії. Він приховував від публіки, що хворіє на рак.

Окрім того, у Гогана діагностували фібриляцію передсердь – хворобу, що спричиняє нерегулярне серцебиття.

Рідні Галка Гогана провели кремацію його тіла.

Що відомо про смерть Галка Гогана?