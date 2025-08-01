Галк Гоган (справжнє ім'я – Терренс Джин Боллеа) помер через гострий інфаркт міокарда, тобто від серцевого нападу. Про це Show 24 з посиланням на People.
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В оприлюднених медичних документах вказані й інші проблеми Галка Гогана зі здоров'ям. Зокрема, вперше стало відомо, що реслер довгий час лікувався від лейкемії. Він приховував від публіки, що хворіє на рак.
Окрім того, у Гогана діагностували фібриляцію передсердь – хворобу, що спричиняє нерегулярне серцебиття.
Рідні Галка Гогана провели кремацію його тіла.
Що відомо про смерть Галка Гогана?
- 24 липня до будинку Галка Гогана викликали поліцію та медиків. Стало відомо, що в реслера зупинилося серце. Його намагалися реанімувати, однак врятувати легенду не вдалося.
- WWE підтвердила смерть Гогана і назвала його однією з найважливіших фігур попкультури, що допоміг компанії досягти світового визнання у 1980-х.
- Ще з червня почали поширюватися чутки про погіршення стану здоров'я Галка Гогана. Зокрема, у пресі вказували, що він госпіталізований у важкому стані. Представники реслера відповідали, що причин для паніки немає.