Легенди реслінгу не стало у четвер вранці, 24 липня. Про втрату повідомляє Show 24 з посиланням на TMZ.

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Медики прибули до будинку Галка Гогана за викликом через зупинку серця. Він проживав у місті Клірвотер, штат Флорида. Також біля маєтку реслера було припарковано безліч машин поліції та швидкої допомоги.

Кілька тижнів тому ходили чутки про те, що Галк Гоган перебував у комі. Його дружина спростувала цю інформацію й повідомила, що він має сильне серце й просто відновлювався після операцій. Минулого місяця у пресі також повідомляли, що у Гогана серйозні проблеми зі здоров'ям.