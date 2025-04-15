Я шокована сиділа, – подруга Терена розкрила правду про його стосунки з переможницею "Холостяка"

В грудні 2024 року завершився 13 сезон романтичного реаліті "Холостяк" за участю ветерана російсько-української війни Олександра Терена. Днями подруга головного героя шоу розкрила правду про його стосунки з переможницею.

Блогерка Олена Мандзюк, які раніше приписували роман з Тереном, зізналася, чи насправді Олександр зустрічався з Інною Бєлєнь та якими були їхні стосунки. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

Не пропустіть Ігор Кондратюк назвав переможця "Караоке на майдані", якого вважає найталановитішим

Так, за словами Олени Мандзюк, Терен та Бєлєнь не перебували у стосунках після участь в "Холосятку-13".

Я бачила Сашу частіше, аніж він бачився з переможницею. Я розумію, які я серйозні речі говорю, але це говорю їх я, бо я бачила все це зі сторони,

– заявила блогерка.

Вона додала, що Інна в соцмережах лише вдавала, що страждає через розрив з Холостяком.

Я бачила, що з Сашею зробили після типу розставання. Стосунків, яких не було! Як поводилася переможниця, як вона грала жертву: "Я так страждаю, мені так важко через розхід, Саша те сказав". А стосунків нема. Така акторка, я просто взагалі шокована сиділа,

– розповіла Олена.

Інтерв'ю з Оленою Мандзюк: дивіться відео онлайн

Що відомо про шоу "Холостяк-13"

Переможницею романтичного реаліті стала волонтерка з Харкова Інна Бєлєнь.

Вони з Олександром стверджували, що після проєкту продовжили зустрічатися. Інна нібито навіть переїхала до Києва, щоб бути ближче до бойфренда.

Згодом пара заявила про розрив. Вони наголосили, що вирішили йти різними шляхами. Перед цим між Тереном та Бєлєнь виник публічний конфлікт щодо мовного питання.

Зауважимо, якраз нещодавно переможниця "Холостяка-13" прокоментувала розставання з Тереном.