Я шокована сиділа, – подруга Терена розкрила правду про його стосунки з переможницею "Холостяка"
- Олександр Терен та Інна Бєлєнь не перебували у стосунках після "Холостяк-13", як стверджує подруга Терена Олена Мандзюк.
- Інна Бєлєнь лише вдавала, що страждає через розрив з Тереном, хоча стосунків між ними не було.
В грудні 2024 року завершився 13 сезон романтичного реаліті "Холостяк" за участю ветерана російсько-української війни Олександра Терена. Днями подруга головного героя шоу розкрила правду про його стосунки з переможницею.
Блогерка Олена Мандзюк, які раніше приписували роман з Тереном, зізналася, чи насправді Олександр зустрічався з Інною Бєлєнь та якими були їхні стосунки. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.
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Так, за словами Олени Мандзюк, Терен та Бєлєнь не перебували у стосунках після участь в "Холосятку-13".
Я бачила Сашу частіше, аніж він бачився з переможницею. Я розумію, які я серйозні речі говорю, але це говорю їх я, бо я бачила все це зі сторони,
– заявила блогерка.
Вона додала, що Інна в соцмережах лише вдавала, що страждає через розрив з Холостяком.
Я бачила, що з Сашею зробили після типу розставання. Стосунків, яких не було! Як поводилася переможниця, як вона грала жертву: "Я так страждаю, мені так важко через розхід, Саша те сказав". А стосунків нема. Така акторка, я просто взагалі шокована сиділа,
– розповіла Олена.
Інтерв'ю з Оленою Мандзюк: дивіться відео онлайн
Що відомо про шоу "Холостяк-13"
- Переможницею романтичного реаліті стала волонтерка з Харкова Інна Бєлєнь.
- Вони з Олександром стверджували, що після проєкту продовжили зустрічатися. Інна нібито навіть переїхала до Києва, щоб бути ближче до бойфренда.
- Згодом пара заявила про розрив. Вони наголосили, що вирішили йти різними шляхами. Перед цим між Тереном та Бєлєнь виник публічний конфлікт щодо мовного питання.
Зауважимо, якраз нещодавно переможниця "Холостяка-13" прокоментувала розставання з Тереном.