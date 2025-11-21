У день народження: Тарас Цимбалюк поцілувався зі ще одною учасницею "Холостяка"
- У 6 випуску проєкту "Холостяк" Тарас Цимбалюк поцілувався з двома учасницями, першою з яких стала Надін Головчук.
- Під час побачення з Іриною Кулешиною, яке включало роупджампінг та романтичну вечерю, вони також поцілувалися.
У 6 випуску проєкту "Холостяк" Тарас Цимбалюк зблизився з двома учасницями. Першою, з ким поцілувався актор, стала фотомодель із Хмельницького Надін Головчук.
Другою на побачення з головним героєм пішла підприємиця Ірина Кулешина. Дівчина поцілувалась з Цимбалюком у свій день народження, повідомляє 24 Канал.
На початку побачення до Тараса Цимбалюка та Ірини прийшов Григорій Решетник і запропонував їм пройти квест. Їм потрібно було виконати кілька завдань.
Зокрема, наприкінці квесту Тарас та Ірина спробували роупджампінг – стрибали з висоти у річку. Обидва змогли виконати це завдання, а після екстриму відправилися на романтичну вечерю.
Цимбалюк подарував дівчині великий букет квітів і торт. Під час вечері вони спілкувались на різні теми. Тарас, зокрема, розповів про своє бажання створити сім'ю.
Наприкінці побачення Цимбалюк та Кулешина обіймалися, а згодом поцілувалися.
Він перший до мене потягнувся, і я також в цей момент цього хотіла. Цей поцілунок був дуже особливим. Я просто була щаслива. Спілкування було просто ідеальне,
– сказала дівчина.
Що відомо про Ірину Кулешину?
Ірина Кулешина вже 6 років розвиває власний бренд купальників.
Дівчина мріє зустріти свою людину і разом із коханим відвідати багато країн. Підприємиця шукає відповідального, турботливого чоловіка, який має почуття гумору та харизму.
Ірина одразу заповнила анкету на участь у проєкті, коли дізналась, що головним героєм буде Тарас Цимбалюк.