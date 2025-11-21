На "Холостяку-14" відбувся перший поцілунок: з ким зблизився Тарас Цимбалюк
- Тарас Цимбалюк запросив фотомодель Надін Головчук на побачення, де вони займалися ліпкою з глини та вечеряли в ресторані.
- Побачення закінчилося поцілунком, але Надін не отримала троянду.
21 листопада на телеканалі СТБ вийшов 6 випуск проєкту "Холостяк". Дівчата й Тарас Цимбалюк залишились у Карпатах, але тепер живуть у будиночку, а не в наметовому містечку.
Актор запросив на побачення фотомодель Надін Головчук. Вона стала першою дівчиною на проєкті, з якою поцілувався Цимбалюк, передає 24 Канал.
До слова Перший поцілунок та нові побачення: як проходить 6 випуск "Холостяка"
Тарас Цимбалюк запросив Надін Головчук на ліпку з глини. Атмосфера була теплою, романтичною та затишною. Дівчина проявляла тактильність до актора. Згодом вони продовжили побачення в ресторані.
Головчук розповіла актору, що в неї був емоційно важкий тиждень. Фотомодель хотіла поспілкуватись з Цимбалюком, але під час церемонії троянд почався сильний дощ, який зіпсував усі плани.
Наприкінці побачення, після розмови, Тарас і Надін поцілувалися. Однак троянду учасниця не отримала.
Я задоволена спілкуванням. Тією підтримкою і часом, проведеним разом,
– сказала Головчук.
Що відомо про Надін Головчук?
Надін Головчук – фотомодель із Хмельницького. Дівчина вміє постояти за себе, знає, чого варта і яку людину хоче бачити поруч.
Надін мріє про сім'ю, з якою почуватиметься спокійною і захищеною. Ідеал чоловіка: "Той, з яким безпечно у всіх значеннях цього слова".
Фотомодель вважає, що в них з Тарасом може вийти класна історія.
"Зі світом я жорстка – так вимагає досвід. Але сім'я – це місце, де можна бути слабкою", – ділилась вона.