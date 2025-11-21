На "Холостяке-14" состоялся первый поцелуй: с кем сблизился Тарас Цымбалюк
- Тарас Цимбалюк пригласил фотомодель Надин Головчук на свидание, где они занимались лепкой из глины и ужинали в ресторане.
- Свидание закончилось поцелуем, но Надин не получила розу.
21 ноября на телеканале СТБ вышел 6 выпуск проекта "Холостяк". Девушки и Тарас Цимбалюк остались в Карпатах, но теперь живут в домике, а не в палаточном городке.
Актер пригласил на свидание фотомодель Надин Головчук. Она стала первой девушкой на проекте, с которой поцеловался Цимбалюк, передает 24 Канал.
Тарас Цимбалюк пригласил Надин Головчук на лепку из глины. Атмосфера была теплой, романтической и уютной. Девушка проявляла тактильность к актеру. Впоследствии они продолжили свидание в ресторане.
Головчук рассказала актеру, что у нее была эмоционально тяжелая неделя. Фотомодель хотела пообщаться с Цимбалюком, но во время церемонии роз начался сильный дождь, который испортил все планы.
В конце свидания, после разговора, Тарас и Надин поцеловались. Однако розу участница не получила розу.
Я довольна общением. Той поддержкой и временем, проведенным вместе,
– сказала Головчук.
Что известно о Надин Головчук?
Надин Головчук – фотомодель из Хмельницкого. Девушка умеет постоять за себя, знает, чего стоит и какого человека хочет видеть рядом.
Надин мечтает о семье, с которой будет чувствовать себя спокойной и защищенной. Идеал мужчины: "Тот, с которым безопасно во всех значениях этого слова".
Фотомодель считает, что у них с Тарасом может получиться классная история.
"С миром я жесткая – так требует опыт. Но семья – это место, где можно быть слабой", – делилась она.