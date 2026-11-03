Христина Горняк звинуватила учасницю "Холостяка" в проросійських поглядах і показала скриншоти

Після сварки на "Холостяку-15" Христина Горняк оприлюднила у Threads коментарі про російськомовні книжки та українську мову в Києві, які пов’язала з Дариною Заінчуковською. Тим часом сама Дарина запропонувала Христині разом пройти поліграф. Перевірити вона хотіла, хто кому погрожував під час зйомок.

У третьому випуску шоу, який вийшов 30 жовтня, Дарина Заінчуковська поставила під сумнів мотиви Горняк. Коли Христина отримала троянду від В’ячеслава Кравцова, Дарина зауважила, що одні учасниці шукають кохання, а інші – медійності. Відкрито вони посварилися під час обговорення Анни Мишак, за яку заступилася Заінчуковська.

Ще до виходу епізоду Дарина "Електродіва" згадала й нинішню дружину Володимира Остапчука, за яким раніше була заміжня Христина. У тому ж дописі вона додала, що їй шкода Володимира.

Горняк зі свого боку опублікувала в тредсі скриншоти коментарів за 2025 рік. На них видно два імені акаунтів: electro_diva_ua та electro_diva_. У лютневому коментарі з першого профілю авторка скаржилася, що в книгарнях їй пропонують видання українською, тоді як їй легше читати російською. У липні з того ж профілю написали, нібито кияни ніколи не говорили українською.

Допис Дарини "Електродіви" / скриншот kristygor

На іншому скриншоті користувачка з Івано-Франківська розповідала, як часто чує російську і вдома, і в Києві. З акаунта electro_diva_ їй відповіли, що до столиці можна не їхати, а залишатися у своєму місті.

Допис Дарини "Електродіви" / скриншот kristygor

Ще один коментар із цього профілю містив образи на адресу мережі "Сільпо".

Допис Дарини "Електродіви" / скриншот kristygor

Христина назвала такі висловлювання проросійськими. Вона додала, що на зйомках розмовляла б із Дариною інакше, якби тоді бачила ці коментарі.

Скажу одне – таких, як ти, не повинно бути в інфопросторі. І я дуже сподіваюсь, так і буде,

– написала Горняк.

Пропозиція Заінчуковської пройти поліграф стосувалася самої сварки на шоу. Дарина заперечила, що називала когось "шавкою", і запропонувала обом у прямому ефірі відповісти на запитання про цю образу та погрози. За її версією, вона хотіла поговорити з Христиною наодинці, а посваритися запропонувала саме Горняк.

Єдиний поліграф, на який тобі треба сходити, – це в правоохоронні органи

– відповіла Христина й попросила Дарину більше не згадувати її імені.

Допис Христини Горняк / скриншот kristygor

До речі, фаворитка "Холостяка-15" показала, як виглядала до схуднення на 30 кг, та розкрила секрет фігури.

