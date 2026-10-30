"Стану подружкою Катерини Остапчук": Дарина "Макларен" після сварки з Горняк зробила заяву

Пристрасті на проєкті набирають обертів, адже напередодні церемонії вручення троянд між дівчатами спалахнула серйозна сварка. Конфлікт Дарини, відомої як "Макларен", та Христини Горняк показали в новому анонсі третього випуску шоу "Холостяк".

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В анонсі третього випуску глядачі побачили сльози Христини та почули суворий вердикт головного героя В'ячеслава Кравцова про неприйнятну поведінку. Проте найцікавіше почалося поза камерами, коли Дарина залишила загадкове повідомлення у соціальній мережі Threads.

Дівчина чітко дала зрозуміти, на чиєму вона боці у цій заплутаній історії.

Я стану подружкою Катерини Остапчук. І як шкода мені того, вибачте, Володьку– написала 32-річна автоблогерка.

Сама ж Катерина Остапчук поки що проігнорувала такий несподіваний запит на дружбу від учасниці реаліті. А от Дарина пообіцяла прояснити сварку, яка виникла на проєкті між дівчатами, після того, як новий випуск вийде на екрани. Тож чекаємо на коментар автоблогерки. Хтозна, можливо, Христина Горняк також вирішить прояснити ситуацію.

Під час свого першого знайомства з головним героєм шоу нотаріусиня відверто пригадала свій шлюб із шоуменом Володимиром Остапчуком. Тоді дівчина зізналася, що це був дуже страшний період у її житті.