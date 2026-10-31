Хто не отримав троянду від Кравцова: імена учасниць, які покинули "Холостяк-15"

У п'ятницю, 30 жовтня, вийшов 3 випуск 15 сезону "Холостяка". Головний герой проєкту В'ячеслав Кравцов продовжив знайомство з учасницями після першої вечірки. На дівчат чекали нові зустрічі з баскетболістом, емоції та боротьба за можливість продовжити участь у реаліті. 24 Канал розповідає, хто покинув "Холостяк-15" у 3 випуску та як минув черговий етап романтичного шоу.

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Що відбулося у 3 випуску "Холостяка-15"

Третій випуск романтичного реаліті розпочався з несподіваного зізнання В'ячеслава Кравцова. Під час зустрічі з учасницями баскетболіст розповів, що до знайомства на проєкті вже бачився не лише з Любов'ю Конате, а й із 24-річною Дарією Дандік. Дівчина зізналася, що спочатку подумала, ніби Кравцов її не впізнав.

Дарія Дандік / Фото з Інстаграму dandikdaria

Не менш напруженою стала розмова між учасницями. Христина Горняк поцікавилася, хто раніше подавав анкету на участь у "Холостяку". З'ясувалося, що це робила 32-річна Анна Мишак. Вона пояснила, що подавалася ще на попередній сезон, однак тоді не знала, хто стане головним героєм.

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Після цього Марія Захватова заявила, що Анна погрожувала їй після першої вечірки. За словами повітряної гімнастки, суперниця нібито обіцяла, що їй буде "вдвічі гірше", а також давала учасницям прізвиська та намагалася збирати компромат. Сама ця ситуація стала приводом для нової напруги в будинку дівчат.

Водночас В'ячеслав Кравцов запросив на індивідуальне побачення Валерію Полянську – менеджерку та близьку подругу телеведучої Лесі Нікітюк. Для зустрічі баскетболіст підготував справжній сюрприз: подарував дівчині розкішну сукню, зав'язав їй очі та привіз на спеціальну підвісну платформу, яку підняли високо над землею. Там пара змогла провести час удвох із мальовничим краєвидом.

Хто покинув "Холостяк-15" у 3 випуску

Першою учасницею, яка попрощалася з В'ячеславом Кравцовим у третьому випуску, стала 22-річна Марія Пейзак із Києва. Дівчина працює SMM-менеджеркою та прийшла на проєкт із надією зустріти чоловіка, з яким зможе побудувати міцну сім'ю.

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Вік В'ячеслава Кравцова також не став для Марії перешкодою. Різниця у 17 років нагадувала їй історію власних батьків, чий шлюб вона вважає прикладом щирого кохання.

Григорій Решетник та Марія Пейзак / Фото з Інстаграму grisha_reshetnik

Ще однією учасницею, яка залишила "Холостяк-15", стала 31-річна Марія Захватова з Борисполя. Вона працює повітряною гімнасткою та має власну студію, де навчає майбутніх чемпіонів. У дитинстві Марія пережила непростий період навчання в школі-інтернаті, однак змогла перетворити цей досвід на внутрішню силу.

В'ячеслав Кравцов подякував учасниці за відвертість, зокрема за історію про конфлікт між дівчатами. Водночас баскетболіст зізнався, що не відчув між ними зв'язку й зрозумів, що Марія – не та людина, з якою хоче рухатися далі. Сама ж дівчина припустила, що могла налякати Кравцова своєю щирістю, і не приховувала, наскільки сильно засмутилася через таке рішення.

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Григорій Решетник та Марія Захватова / Фото з Інстаграму grisha_reshetnik

Ще однією учасницею, яка залишила "Холостяк-15", стала 32-річна Анна Мишак із Києва. Вона працює інженеркою дронарні та прийшла на проєкт із бажанням знову повірити в кохання. Анна пережила важку особисту втрату: її чоловік, із яким вона прожила у шлюбі дев'ять років, загинув на війні.

Причиною прощання з учасницею стала її поведінка щодо інших дівчат. В'ячеслав Кравцов заявив, що не підтримує приниження та погрози й не хоче бачити такого у стосунках, тому вирішив завершити знайомство з Анною. Інші учасниці зустріли це рішення з полегшенням. Сама ж Анна не стримувала сліз: вона зізналася, що хотіла пізнати баскетболіста ближче, поспілкуватися та посміятися разом.

Григорій Решетник та Марія Захватова / Фото з Інстаграму grisha_reshetnik

Що чекати в наступному випуску "Холостяка-15"

У наступному випуску романтичного реаліті, ймовірно, з'явиться ще одна учасниця, яка вже мала досвід участі в попередньому сезоні "Холостяка". Її повернення може стати несподіванкою як для В'ячеслава Кравцова, так і для інших дівчат.

Тим часом третій випуск запам'ятався не лише боротьбою за увагу головного героя, а й напруженням між учасницями. Зокрема, Дарина Макларен посперечалася з Христиною Горняк і сказала, що стане подругою Катерини Остапчук, теперішньої дружини Христининого колишнього чоловіка.