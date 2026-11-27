Холостяк-15 з баскетболістом В'ячеславом Кравцовим у самому розпалі. Серед учасниць, які досі змагаються за його серце, є нотаріуска, блогерка та колишня дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк. На тлі участі у шоу жінка заговорила про самотність.

В останньому епізоді Холостяка В'ячеслав відправив додому кілька дівчат, і з кожним випуском їх стає все менше. Серед претенденток на перемогу залишається Христина Горняк, яку баскетболіст поки що не хоче відпускати. Між ними вже зав'язалися певні стосунки, хоч їх ще і складно назвати романтичними чи пристрасними.

В'ячеслав Кравцов та Христина Горняк: дивіться фото

На тлі цього нещодавно Христина опублікувала великий допис у своєму інстаграмі, в якому висловилася про самотність жінок. У тексті йдеться про успішних, пропрацьованих дівчат, які не можуть знайти собі пару.

Чому так багато самодостатніх, дорослих і пропрацьованих жінок сьогодні не в стосунках? Жінок, які реалізовані, фінансово незалежні, знають собі ціну й не шукають чоловіка, щоб заповнити порожнечу у своєму житті,

– пише Христина.

Нотаріуска пояснила, що ці впевнені у собі жінки не хочуть терпіти емоційні гойдалки, неповагу, маніпуляції, невизначеність і постійне з’ясування, хто кому що винен, а просто хочуть бути коханими та відчувати близькість.

Вони хочуть зрілих стосунків, де є взаємність, легкість, повага, відповідальність і бажання бути разом. Де не потрібно зраджувати собі заради того, щоб хтось залишився поруч. То в чому ж причина? Жінки стали занадто вимогливими, чи просто перестали погоджуватися на менше? Мені справді цікаво почути ваші думки. Давайте чесно, бо статистика вражає,

– запитала у своєї аудиторії жінка.



Христина Горняк поміркувала про самотність успішних жінок / Фото with.ual

Поки невідомо, чи мова йде про саму Христину, чи це спостереження збоку. Проте точно відомо, що Христина більше не хоче таких стосунків, які у неї були у шлюбі з Остапчуком.

Ще у першому випуску Холостяка-15 Христина розповіла про аб'юз у попередніх стосунках та назвала шлюб з Остапчуком страшним періодом.