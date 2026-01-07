Не всі створили сім'ю: хто з героїв "Холостяка" вже одружений
- Максим Чмерковський, герой першого сезону "Холостяк", одружився у 2016 році з Петою Маргатройд і має трьох синів.
- Костянтин Євтушенко одружився у 2014 році з Наталією Добринською і виховує двох синів та доньку.
На жаль, на проєкті "Холостяк" завелась на надто приємна практика, коли чоловіки у фіналі обирають дівчину, а потім розходяться. Та життя на цьому не закінчується, адже чимало героїв уже давно не холостяки.
24 Канал розповість, кому з головних героїв найромантичнішого проєкту країну вдалось влаштувати особисте життя.
Максим Чмерковський
Танцівник був героєм дебютного сезону "Холостяк". У фіналі він обрав Ольгу Шульгіну, та пара протрималась разом всього декілька місяців. Пізніше хореограф повернувся до Америки.
У 2016 році одружився з австралійською танцівницею Петою Маргатройд. Пара уже виховує двох хлопчиків, а нещодавно народився третій синочок, якого назвали – Мілан Максим Чмерковський.
Костянтин Євтушенко
Після проєкту чоловік отримав негативну славу, адже виявилось, що за межами шоу в нього є наречена. Хоч у фіналі він обрав Анну Селюкову, але стосунки будувати з дівчиною не планував.
У 2014 році одружився з олімпійською чемпіонкою Наталією Добринською. Пара виховує двох синів й одну доньку.
Іраклі Макацарія
Сезон із цим чоловіком називають одним із найкращих, адже відчувалось, що Іраклі справді прийшов шукати кохання. У фіналі шоу він обрав Олену Лесик, але пара пробула разом лишень 9 місяців. Ініціаторкою розставання була Олена.
У 2021 році Макацарія одружився. Обраницею стала грузинка Ліза Чичуа. Різниця у віці між закоханими складає 17 років. У 2022 році вони відгуляли весілля, а через рік народився син Георгій. У січні минулого року подружжя вдруге стало батьками. У пари народилась донечка, яку назвали Ніною.
А на початку грудня пара повідомила, що вони в очікуванні народження третьої дитини. У родині знову народиться дівчинка.
Дмитро Черкасов
Чергова історія, коли стосунки із переможницею проєкту у плавця не склались. Та своє кохання Дмитро зустрів у 2017 році.
Пара одружилась, а в Олександри вже був син від попередніх стосунків. Пізніше жінка народила ще одну дитину, вже у шлюбі з Черкасовим.
У подружжя мала бути ще одна спільна дитина, однак жінка втратила вагітність. Ця ситуація ледь не призвела до розлучення.
Нікіта Добринін
Це був перший і наразі єдиний випадок, коли холостяк одружився з переможницею шоу – Дашею Квітковою. Пара відгуляла шикарне весілля, а за якийсь час у них народився син Лев.
Та два роки тому подружжя вирішило розлучитись, і кожен із них пішов своїм шляхом.
Максим Михайлюк
Пілот, після проєкту "Холостяк", знайшов свою другу половинку. Нею стала модель Даша Хлистун, яка народила доньку Аріану та сина Димитрія.
З усіх чотирнадцяти холостяків тільки згадані чоловіки змогли побудувати міцні родини. Та, можливо, й іншим героям усміхнеться доля в особистому житті.