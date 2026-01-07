Не всі створили сім'ю: хто з героїв "Холостяка" вже одружений

На жаль, на проєкті "Холостяк" завелась на надто приємна практика, коли чоловіки у фіналі обирають дівчину, а потім розходяться. Та життя на цьому не закінчується, адже чимало героїв уже давно не холостяки.

24 Канал розповість, кому з головних героїв найромантичнішого проєкту країну вдалось влаштувати особисте життя.

Максим Чмерковський

Танцівник був героєм дебютного сезону "Холостяк". У фіналі він обрав Ольгу Шульгіну, та пара протрималась разом всього декілька місяців. Пізніше хореограф повернувся до Америки.

У 2016 році одружився з австралійською танцівницею Петою Маргатройд. Пара уже виховує двох хлопчиків, а нещодавно народився третій синочок, якого назвали – Мілан Максим Чмерковський.

Максим Чмерковський з дружиною та сином / Фото з інстаграму

Костянтин Євтушенко

Після проєкту чоловік отримав негативну славу, адже виявилось, що за межами шоу в нього є наречена. Хоч у фіналі він обрав Анну Селюкову, але стосунки будувати з дівчиною не планував.

У 2014 році одружився з олімпійською чемпіонкою Наталією Добринською. Пара виховує двох синів й одну доньку.

Костянтин Євтушенко з сім'єю / Фото з інстаграму підприємця

Іраклі Макацарія

Сезон із цим чоловіком називають одним із найкращих, адже відчувалось, що Іраклі справді прийшов шукати кохання. У фіналі шоу він обрав Олену Лесик, але пара пробула разом лишень 9 місяців. Ініціаторкою розставання була Олена.

У 2021 році Макацарія одружився. Обраницею стала грузинка Ліза Чичуа. Різниця у віці між закоханими складає 17 років. У 2022 році вони відгуляли весілля, а через рік народився син Георгій. У січні минулого року подружжя вдруге стало батьками. У пари народилась донечка, яку назвали Ніною.

А на початку грудня пара повідомила, що вони в очікуванні народження третьої дитини. У родині знову народиться дівчинка.

Дмитро Черкасов

Чергова історія, коли стосунки із переможницею проєкту у плавця не склались. Та своє кохання Дмитро зустрів у 2017 році.

Пара одружилась, а в Олександри вже був син від попередніх стосунків. Пізніше жінка народила ще одну дитину, вже у шлюбі з Черкасовим.

У подружжя мала бути ще одна спільна дитина, однак жінка втратила вагітність. Ця ситуація ледь не призвела до розлучення.

Дмитро Черкасов з дружиною та дітьми / Фото з інстаграму

Нікіта Добринін

Це був перший і наразі єдиний випадок, коли холостяк одружився з переможницею шоу – Дашею Квітковою. Пара відгуляла шикарне весілля, а за якийсь час у них народився син Лев.

Та два роки тому подружжя вирішило розлучитись, і кожен із них пішов своїм шляхом.

Нікіта Добринін і Даша Квіткова з сином / Фото з інстаграму блогерки

Максим Михайлюк

Пілот, після проєкту "Холостяк", знайшов свою другу половинку. Нею стала модель Даша Хлистун, яка народила доньку Аріану та сина Димитрія.

Макс Михайлюк з родиною / Фото з інстаграму

З усіх чотирнадцяти холостяків тільки згадані чоловіки змогли побудувати міцні родини. Та, можливо, й іншим героям усміхнеться доля в особистому житті.