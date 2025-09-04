Новий "Холостяк" Тарас Цимбалюк несподівано засвітився у компанії колишньої дівчини
- Тарас Цимбалюк, новий "Холостяк", відвідав презентацію колекції бренду своєї колишньої дівчини, Світлани Готочкіної, та пройшовся подіумом у її вбранні.
- Тарас Цимбалюк – новий герой "Холостяка". Він пояснив, що шоу стало для нього викликом та можливістю знайти партнерку.
Тарас Цимбалюк, який став головним героєм "Холостяка-14", з'явився на події, яку організувала його колишня дівчина, Світлана Готочкіна. Бізнесвумен презентувала нову колекцію свого бренду GOT'S label.
Тарас Цимбалюк відвідав презентацію нової колекції бренду його колишньої дівчини. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм актора.
Тарас Цимбалюк став моделлю та пройшовся подіумом у вбранні від GOT'S label, а згодом засвітився у компанії самої Готочкіної. Він поділився, що вирішив підтримати подругу з важливою подією.
Підтримали GOT'S label і власне, нашу подругу, Світлану Готочкіну, з такою важливою подією,
– написав Тарас Цимбалюк.
Тарас Цимбалюк зі Світланою Готочкіною: дивіться відео
Тарас Цимбалюк – новий "Холостяк"
- 18 квітня оголосили, що шоу "Холостяк" продовжили на ще один сезон. Тоді назвали ім'я героя – ним став актор театру та кіно Тарас Цимбалюк.
- Згодом актор пояснив своє рішення знятися у "Холостяку". За його словами, у нього склалися стосунки з каналом, до того ж новий телевізійний досвід стане для нього викликом. Тарас не перебуває у стосунках вже кілька місяців, тому справді хоче знайти партнерку.
- 19 червня офіційно стартували знімання 14 сезону. Вони тривали близько 30 годин в одному з заміських ресторанів під Києвом. У серпні Тарас Цимбалюк показав фото з сім'єю у рідному місті. Це наштовхнуло фанів на думку про те, що зйомки "Холостяка" доходять до завершення.
- Згодом актор поділився, що познайомився на шоу з різними людьми. Але водночас він також пізнав самого себе, багато аналізував і шукав відповіді наодинці з собою.