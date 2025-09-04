Тарас Цимбалюк, який став головним героєм "Холостяка-14", з'явився на події, яку організувала його колишня дівчина, Світлана Готочкіна. Бізнесвумен презентувала нову колекцію свого бренду GOT'S label.

Тарас Цимбалюк відвідав презентацію нової колекції бренду його колишньої дівчини. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм актора.

Тарас Цимбалюк став моделлю та пройшовся подіумом у вбранні від GOT'S label, а згодом засвітився у компанії самої Готочкіної. Він поділився, що вирішив підтримати подругу з важливою подією.

Підтримали GOT'S label і власне, нашу подругу, Світлану Готочкіну, з такою важливою подією,

– написав Тарас Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк зі Світланою Готочкіною: дивіться відео

Тарас Цимбалюк – новий "Холостяк"