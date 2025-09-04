Тарас Цимбалюк, который стал главным героем "Холостяка-14", появился на событии, которое организовала его бывшая девушка, Светлана Готочкина. Бизнесвумен презентовала новую коллекцию своего бренда GOT'S label.

Тарас Цимбалюк посетил презентацию новой коллекции бренда его бывшей девушки. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм актера.

Тарас Цимбалюк стал моделью и прошелся по подиуму в наряде от GOT'S label, а затем засветился в компании самой Готочкиной. Он поделился, что решил поддержать подругу с важным событием.

Поддержали GOT'S label и собственно, нашу подругу, Светлану Готочкину, с таким важным событием,

– написал Тарас Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк со Светланой Готочкиной: смотрите видео

Тарас Цимбалюк – новый "Холостяк"