Новый "Холостяк" Тарас Цимбалюк неожиданно засветился в компании бывшей девушки
- Тарас Цимбалюк, новый "Холостяк", посетил презентацию коллекции бренда своей бывшей девушки, Светланы Готочкиной, и прошелся по подиуму в ее наряде.
- Тарас Цимбалюк – новый герой "Холостяка". Он объяснил, что шоу стало для него вызовом и возможностью найти партнершу.
Тарас Цимбалюк, который стал главным героем "Холостяка-14", появился на событии, которое организовала его бывшая девушка, Светлана Готочкина. Бизнесвумен презентовала новую коллекцию своего бренда GOT'S label.
Тарас Цимбалюк посетил презентацию новой коллекции бренда его бывшей девушки. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм актера.
К слову После расставания с экс-возлюбленным: Екатерина Кузнецова откровенно рассказала об отношениях с Цимбалюком
Тарас Цимбалюк стал моделью и прошелся по подиуму в наряде от GOT'S label, а затем засветился в компании самой Готочкиной. Он поделился, что решил поддержать подругу с важным событием.
Поддержали GOT'S label и собственно, нашу подругу, Светлану Готочкину, с таким важным событием,
– написал Тарас Цимбалюк.
Тарас Цимбалюк со Светланой Готочкиной: смотрите видео
Тарас Цимбалюк – новый "Холостяк"
- 18 апреля объявили, что шоу "Холостяк" продлили на еще один сезон. Тогда назвали имя героя – им стал актер театра и кино Тарас Цимбалюк.
- Позже актер объяснил свое решение сняться в "Холостяке". По его словам, у него сложились отношения с каналом, к тому же новый телевизионный опыт станет для него вызовом. Тарас не находится в отношениях уже несколько месяцев, поэтому действительно хочет найти партнершу.
- 19 июня официально стартовали съемки 14 сезона. Они длились около 30 часов в одном из загородных ресторанов под Киевом. В августе Тарас Цимбалюк показал фото с семьей в родном городе. Это натолкнуло фанов на мысль о том, что съемки "Холостяка" подходят к завершению.
- Впоследствии актер поделился, что познакомился на шоу с разными людьми. Но в то же время он также узнал самого себя, много анализировал и искал ответы наедине с собой.