Це дуже несправедливо, – учасниці "Холостяка" обурилися появою нової дівчини на проєкті

У 4 випуску романтичного реаліті "Холостяк" може з'явитися нова учасниця.

Однак її прихід стане неприємною несподіванкою для інших дівчат, які вже борються за увагу В'ячеслава Кравцова. Про це йдеться в анонсі нового епізоду, який опублікував СТБ.

У новому випуску В'ячеслав Кравцов запросить усіх учасниць на баскетбольний матч. Перед грою Холостяк проведе для дівчат тренування та визначить основний склад своєї команди. Під час матчу також відбудеться благодійний аукціон, одним із лотів якого стане можливість поспілкуватися зі Славою тет-а-тет.

Учасниці "Холостяка-15" на баскетбольному матчі / Фото пресслужби шоу

Однак згодом на учасниць чекатиме ще один сюрприз – до проєкту може приєднатися нова дівчина. Цікаво, що вона вже має досвід участі в "Холостяку".

Ще до початку сезону блогер-пліткар Богдан Беспалов називав трьох дівчат, які, за його інформацією, мали з'явитися в реаліті. Дві з них уже стали учасницями: це нотаріуска Христина Горняк, колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, та Валерія Полянська, яка працює менеджеркою Лесі Нікітюк.

Христина Горняк / Фото СТБ

Валерія Полянська / Фото СТБ

Серед можливих учасниць Беспалов також згадував модель Діану Зотову. Вона вже знайома глядачам "Холостяка", адже брала участь у 14 сезоні, де головним героєм був актор Тарас Цимбалюк. Тоді дівчина сама вирішила залишити проєкт, оскільки мала почуття до колишнього хлопця. Згодом їхні стосунки завершилися. Чи саме Діана стане новою учасницею сезону зі Славою Кравцовим, поки невідомо.

Діана Зотова / Фото з інстаграм-сторінки di__zotova

Перспектива появи нової дівчини не надто потішить інших учасниць. Віка зверне увагу на те, що деякі з них досі не мали індивідуальних побачень зі Славою, тоді як новенька одразу отримає шанс провести з ним час. Даша Дандік також болісно сприйме цю новину й не зможе стримати сліз. "Це дуже несправедливо", – скаже дівчина.

Анонс 4 випуску шоу "Холостяк-15": дивіться відео онлайн

Чи справді на проєкті з'явиться нова учасниця та як складатимуться її стосунки зі Славою й іншими дівчатами, стане відомо вже у п'ятницю, 6 листопада. Четвертий випуск "Холостяка" вийде на СТБ о 19:00.

До речі, раніше ми розповідали, що переглянути 15 сезон романтичного реаліті "Холостяк" можна також на Netflix.