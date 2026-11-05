Это очень несправедливо, – участницы шоу "Холостяк" возмутились появлением новой девушки в проекте

Однако ее появление станет неприятной неожиданностью для других девушек, которые уже борются за внимание Вячеслава Кравцова. Об этом говорится в анонсе нового эпизода, опубликованном СТБ.

Adv

популярные видео

В новом выпуске Вячеслав Кравцов пригласит всех участниц на баскетбольный матч. Перед игрой Холостяк проведет для девушек тренировку и определит основной состав своей команды. Во время матча также состоится благотворительный аукцион, одним из лотов которого станет возможность пообщаться со Славой тет-а-тет.

Участницы "Холостяка-15" на баскетбольном матче / Фото пресс-службы шоу

Однако впоследствии участниц ждет еще один сюрприз – к проекту может присоединиться новая девушка. Интересно, что у нее уже есть опыт участия в "Холостяке".

Еще до начала сезона блогер-сплетник Богдан Беспалов назвал имена трех девушек, которые, по его информации, должны были появиться в реалити-шоу. Две из них уже стали участницами: это нотариус Кристина Горняк, бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, и Валерия Полянская, которая работает менеджером Леси Никитюк.

Реклама

Кристина Горняк / Фото СТБ

Валерия Полянская / Фото СТБ

Среди возможных участниц Беспалов также упоминал модель Диану Зотову. Она уже знакома зрителям "Холостяка", ведь участвовала в 14-м сезоне, где главным героем был актер Тарас Цимбалюк. Тогда девушка сама решила покинуть проект, поскольку испытывала чувства к бывшему парню. Впоследствии их отношения закончились. Станет ли именно Диана новой участницей сезона со Славой Кравцовым, пока неизвестно.

Диана Зотова / Фото со страницы в инстаграме di__zotova

Перспектива появления новой девушки не слишком порадует остальных участниц. Вика обратит внимание на то, что у некоторых из них до сих пор не было индивидуальных свиданий со Славой, тогда как новенькая сразу получит шанс провести с ним время. Даша Дандик также болезненно воспримет эту новость и не сможет сдержать слез. "Это очень несправедливо", – скажет девушка.

Анонс 4-го выпуска шоу "Холостяк-15": смотрите видео онлайн

Появится ли действительно на проекте новая участница и как будут складываться ее отношения со Славой и другими девушками, станет известно уже в пятницу, 6 ноября. Четвертый выпуск "Холостяка" выйдет на СТБ в 19:00.

Кстати, ранее мы рассказывали, что посмотреть 15-й сезон романтического реалити-шоу "Холостяк" можно также на Netflix.