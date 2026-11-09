Неможливо надивитися, – учасниця "Холостяка-10" народила сина й показала перші фото вдома

Блогерка Христина Чемоданова, яка брала участь у десятому сезоні шоу "Холостяк", уперше стала мамою. Вона народила сина 3 листопада, а тепер уже повернулася з малюком додому.

Після виписки Христина поділилася в інстаграмі першими враженнями від материнства та показала, як їх з малюком зустріли вдома.

Неможливо надивитися на нього, як і передати словами це безумовне кохання до нашого маленького хлопчика,

– написала блогерка.

На повернення мами з малюком рідні підготували особливу зустріч. Квартиру прикрасили блакитними та бежевими кульками. Серед них була й велика куля з написом Welcome home baby boy, а також кулька у формі хмаринки із заплющеними очима та конячка-гойдалка.

Окрім цього, вдома на Христину чекали квіти. Їй подарували великий кошик із блакитними та білими гортензіями, а також букети з білих троянд. До одного з них додали маленьке ведмежа-брязкальце.

На фото блогерка тримає новонародженого сина на руках. Для першої домашньої фотосесії після пологового вона обрала білий шовковий халат із пір'ям.

Нагадаємо, ще одна учасниця романтичного реаліті "Холостяк" невдовзі вперше стане мамою. Переможниця 12-го сезону шоу Катерина Лозовицька днями оголосила про вагітність і поділилася першими фото з округлим животиком.