Невозможно налюбоваться, – участница шоу "Холостяк-10" родила сына и показала первые фото дома

После выписки Кристина поделилась в инстаграме первыми впечатлениями от материнства и показала, как их с малышом встретили дома.

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Невозможно на него налюбоваться, как и передать словами эту безусловную любовь к нашему маленькому мальчику– написала блогерша.

К возвращению мамы с малышом родные подготовили особенную встречу. Квартиру украсили голубыми и бежевыми шариками. Среди них был и большой шарик с надписью "Welcome home baby boy", а также шарик в форме облачка с закрытыми глазками и лошадка-качалка.

Кроме того, дома Кристину ждали цветы. Ей подарили большую корзину с голубыми и белыми гортензиями, а также букеты из белых роз. К одному из них добавили маленького медвежонка-погремушку.

На фото блогер держит новорожденного сына на руках. Для первой домашней фотосессии после родов она выбрала белый шелковый халат с перьями.

Напомним, что еще одна участница романтического реалити-шоу "Холостяк" вскоре впервые станет мамой. Победительница 12-го сезона шоу Екатерина Лозовицкая на днях объявила о беременности и поделилась первыми фото с округлившимся животиком.