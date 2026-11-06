Победительница шоу "Холостяк-12" Екатерина Лозовицкая беременна первым ребенком: нежные фото модели с мужем

Модель и ее муж, певец Гидаят Сеидов, известный под сценическим псевдонимом GEED, ждут рождения первого ребенка. Радостной новостью блогерша поделилась на своей странице в инстаграме, опубликовав кадры из фотосессии для беременных.

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На снимках Екатерина позирует в облегающем темном платье, которое подчеркивает ее округлый животик. К фотосессии присоединился и будущий отец: Гидаят выбрал для съемки образ в черных тонах. Также модель показала кадры, на которых позирует в нижнем белье и легкой накидке. А еще – опубликовала милое видео с любимым, где он нежно гладит ее по животику и целует.

Мы так рады тебе– трогательно подписала публикацию Лозовицкая, обращаясь к будущему малышу.

В то же время супруги пока не раскрывают, на каком сроке беременности находится Екатерина и кого ждет – мальчика или девочку.

Напомним, в сентябре Екатерина Лозовицкая вышла замуж за своего возлюбленного Гидаята Сеидова. Ранее мы писали, как прошла их свадьба.