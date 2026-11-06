Переможниця "Холостяка-12" Катерина Лозовицька вагітна первістком: ніжні фото моделі з чоловіком

Модель та її чоловік, співак Гідаят Сеїдов, відомий під сценічним ім'ям GEED, чекають на народження первістка. Радісною новиною блогерка поділилася на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши кадри з вагітної фотосесії.

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На знімках Катерина позує в обтислій темній сукні, яка підкреслює її округлий животик. До фотосесії долучився і майбутній батько: Гідаят обрав для зйомки образ у чорних тонах. Також модель показала кадри, на яких позує в білизні та легкій накидці. А ще – запостила миле відео з коханим, де він ніжно гладить її за животик та цілує.

Ми так тобі раді– зворушливо підписала публікацію Лозовицька, звернувшись до майбутнього малюка.

Водночас подружжя поки не розкриває, на якому терміні вагітності перебуває Катерина та на кого чекає – хлопчика чи дівчинку.

Нагадаємо, у вересні Катерина Лозовицька вийшла заміж за свого коханого Гідаята Сеїдова. Раніше ми писали, як пройшло їхнє весілля.