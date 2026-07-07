Відома співачка розійшлася з нареченим: Проходжу складний етап

Українська співачка Христина Христонько (Khrystonko) оголосила про розрив стосунків зі своїм нареченим, блогером Ігорем Розумяком. Пара вирішила розійтися після заручин, які відбулися у грудні 2024 року.

Про зміни в особистому житті виконавиця повідомила шанувальника на своїй сторінці в інстаграмі. Артистка опублікувала сторіз, у якій наголосила, що вони з Ігорем пройшли разом великий шлях, однак їхня історія добігла кінця.

Христина зізналася, що наразі переживає складний період, тому попросила фанів поважати її особисті кордони та не розпитувати про колишнього коханого.

Ми розійшлись з Ігорем. Хочу на цій сторіс закінчити нашу історію. Ми багато разом пройшли. Але все прийшло до завершення. Прошу не згадувати мені нічого за нього, не писати за його подальше життя і ін, бо проходжу зараз складний етап,

– написала співачка.

Водночас Христонько підкреслила, що розрив відбувся без скандалів та образ. Колишні закохані подякували одне одному за спільний досвід і залишилися в нормальних стосунках.

Ми розійшлись як дорослі люди. В кожного свій шлях тепер. Дякую йому за все. За досвід. За все пройдене разом. Прошу не ображати нікого з нашої пари. Не вигадувати та не догадувати. Все залишиться тільки між нами двома. Ми залишились в нормальних стосунках,

– підсумувала артистка.

Khrystonko / скриншот з інстаграму

Що відомо про заручини пари

Ігор Розумяк освідчився Христині 8 грудня 2024 року. Романтична подія відбулася під час спільної поїздки до Буковеля. Тоді блогер підготував для коханої сюрприз у ресторані, який прикрасив запаленими свічками, та подарував їй букет червоних троянд і обручку від ювелірного бренду Tiffany & Co.

Співачка ділилася, що пропозиція стала для неї несподіванкою, проте вона одразу відповіла згодою, зазначивши, що це сталося саме в той момент, коли було потрібно.

Нагадаємо, що Даша Кацуріна після розриву з Дантесом переїхала у нову квартиру.