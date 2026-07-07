Об изменениях в личной жизни певица сообщила поклонникам на своей странице в инстаграме. Артистка опубликовала сторис, в котором подчеркнула, что они с Игорем прошли вместе долгий путь, однако их история подошла к концу.

Кристина призналась, что сейчас переживает сложный период, поэтому попросила фанатов уважать ее личные границы и не расспрашивать о бывшем возлюбленном.

Мы расстались с Игорем. Хочу в этом сторис положить конец нашей истории. Мы многое вместе пережили. Но все подошло к концу. Прошу не упоминать мне ничего о нем, не писать о его дальнейшей жизни и т. д., потому что сейчас переживаю сложный этап,

– написала певица.

В то же время Христонько подчеркнула, что разрыв произошел без скандалов и обид. Бывшие возлюбленные поблагодарили друг друга за совместный опыт и остались в нормальных отношениях.

Мы расстались как взрослые люди. У каждого теперь свой путь. Спасибо ему за все. За опыт. За все, что мы прошли вместе. Прошу не оскорблять никого из нашей пары. Не выдумывать и не строить догадки. Все останется только между нами двоими. Мы остались в нормальных отношениях,

– подытожила артистка.

Khrystonko / скриншот из инстаграма

Что известно о помолвке пары

Игорь Розумяк сделал Кристине предложение 8 декабря 2024 года. Романтическое событие произошло во время совместной поездки в Буковель. Тогда блогер подготовил для возлюбленной сюрприз в ресторане, который украсил зажженными свечами, и подарил ей букет красных роз и обручальное кольцо от ювелирного бренда Tiffany & Co.

Певица рассказала, что предложение стало для нее неожиданностью, однако она сразу же ответила согласием, отметив, что это произошло именно в тот момент, когда это было нужно.

Напомним, что Даша Кацурина после разрыва с Дантесом переехала в новую квартиру.