Мало свідомість не втратила, – Христина Решетнік розповіла про "приліт" біля школи синів
Блогерка Христина Решетнік розповіла, що російський удар стався неподалік приватної школи в Печерському районі Києва, де навчаються її сини.
А сама вона поїхала звідти приблизно за 15 хвилин до вибуху. Про це дружина телеведучого Григорія Решетніка повідомила в інстаграмі.
Під час атаки діти перебували в укритті, однак старший син Іван розповів, що звук від вибуху був дуже гучним. Блогерка не стала приховувати своїх емоцій від пережитого стресу.
Сивого волосся сьогодні нормально так додалося,
– написала Христина.
Адміністрація школи оперативно зв'язалася з батьками, повідомивши, що з дітьми все гаразд і заклад продовжує роботу у звичному режимі.
Дякую школі, що реагують одразу, заспокоюють нас, бо я коли прочитала – мало свідомість не втратила,
– додала Решетнік.
Нагадаємо, у жовтні родина вже потрапляла в подібну ситуацію. Тоді Григорій Решетнік із синами опинився в заторі дорогою до школи саме під час вибухів над містом.