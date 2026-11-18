Блогерка Христина Решетнік розповіла, що російський удар стався неподалік приватної школи в Печерському районі Києва, де навчаються її сини.

А сама вона поїхала звідти приблизно за 15 хвилин до вибуху. Про це дружина телеведучого Григорія Решетніка повідомила в інстаграмі.

Під час атаки діти перебували в укритті, однак старший син Іван розповів, що звук від вибуху був дуже гучним. Блогерка не стала приховувати своїх емоцій від пережитого стресу.

Сивого волосся сьогодні нормально так додалося,

– написала Христина.

Адміністрація школи оперативно зв'язалася з батьками, повідомивши, що з дітьми все гаразд і заклад продовжує роботу у звичному режимі.

Дякую школі, що реагують одразу, заспокоюють нас, бо я коли прочитала – мало свідомість не втратила,

– додала Решетнік.

Христина Решетнік повідомила про ворожий приліт біля школи синів / Скриншот з інстаграм-сторіс kristina_reshetnik

Христина Решетнік повідомила про ворожий приліт біля школи синів / Скриншот з інстаграм-сторіс kristina_reshetnik

Нагадаємо, у жовтні родина вже потрапляла в подібну ситуацію. Тоді Григорій Решетнік із синами опинився в заторі дорогою до школи саме під час вибухів над містом.