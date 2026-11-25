Іменинниця вбралася у блискучу сукню та поділилася особистими роздумами. Григорій Решетнік відреагував на її святкові кадри ніжним зверненням.

Святковими світлинами дружина телеведучого Григорія Решетніка поділилася в інстаграмі. Свій день народження Христина зустріла у Львові та влаштувала фотосесію з тортом.

Для кадрів іменинниця обрала сукню з паєтками й туфлі на підборах. У такому образі вона прилягла на білосніжне ліжко та задула свічки. Публікацію блогерка доповнила роздумами про сім’ю, власні бажання й те, що цінує найбільше.

Ще один рік життя і усвідомлення, що насправді має значення. В 37 маю найцінніше – сімʼю. Коханого чоловіка, трьох синів, батьків, наш маленький великий світ. І я не перестаю мріяти. Хочу далі займатися улюбленою справою, розвиватися, реалізовувати себе, відкривати нові горизонти й не втрачати ту дівчинку всередині, яка завжди вірить в щось світле і добре,

– написала Христина.

Окремо Решетнік поділилася своїм головним побажанням. Вона мріє, щоб українські сім’ї могли бути разом і впевнено дивитися в майбутнє.

Єдине, чого сьогодні хочеться побажати понад усе – це миру Україні. Щоб наші діти росли під мирним небом, щоб усі родини були разом, а в кожного з нас було майбутнє, яке ми можемо сміливо планувати. Дякую за все, що маю і з любов'ю до життя,

– додала іменинниця.

Христина Решетнік / фото kristina_reshetnik

У коментарях Христину привітали Ольга Сумська, Соломія Вітвіцька та Наталка Денисенко. Відгукнувся й чоловік блогерки: Григорій залишив коротке звернення "Моя королева!"

Коментарі / скриншот kristina_reshetnik

Нещодавно Христина Решетнік розповіла про "приліт" біля школи синів. Зіркова матуся зізналася, що ледь не втратила свідомість.



