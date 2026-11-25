Праздничными фотографиями жена телеведущего Григория Решетника поделилась в инстаграме. Свой день рождения Кристина встретила во Львове и устроила фотосессию с тортом.

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Для съемки именинница выбрала платье с пайетками и туфли на каблуках. В таком образе она прилегла на белоснежную кровать и задула свечи. Публикацию блогерша дополнила размышлениями о семье, собственных желаниях и том, что ценит больше всего.

Еще один год жизни и осознание того, что на самом деле имеет значение. В 37 лет у меня есть самое ценное – семья. Любимый муж, трое сыновей, родители, наш маленький большой мир. И я не перестаю мечтать. Хочу и дальше заниматься любимым делом, развиваться, реализовывать себя, открывать новые горизонты и не терять ту девочку внутри, которая всегда верит во что-то светлое и доброе– написала Кристина.

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Отдельно Решетник поделилась своим главным пожеланием. Она мечтает, чтобы украинские семьи могли быть вместе и уверенно смотреть в будущее.

Единственное, чего сегодня хочется пожелать больше всего, – это мира Украине. Чтобы наши дети росли под мирным небом, чтобы все семьи были вместе, а у каждого из нас было будущее, которое мы можем смело планировать. Спасибо за все, что у меня есть, и с любовью к жизни– добавила именинница.

Кристина Решетник / фото kristina_reshetnik

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В комментариях Кристину поздравили Ольга Сумская, Соломия Витвицкая и Наталья Денисенко. Откликнулся и муж блогерши: Григорий оставил короткое обращение "Моя королева!"

Комментарии / скриншот kristina_reshetnik

Недавно Кристина Решетник рассказала о "прилете" возле школы сыновей. Звездная мамочка призналась, что едва не потеряла сознание.