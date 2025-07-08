Укр Рус
Show24 Українські зірки Христина Соловій вперше за довгий час показала фото з братом, який у ЗСУ
8 липня, 08:57
2

Христина Соловій вперше за довгий час показала фото з братом, який у ЗСУ

Марія Касій
Основні тези
  • Христина Соловій поділилась сімейними фото з братом, який служить у ЗСУ та вперше приїхав у відпустку.
  • Її брат Євген є офіцером розвідки в 65-й бригаді.

Українська співачка Христина Соловій поділилась з шанувальниками сімейними фото. Вона показала брата-військового, який вперше за час служби приїхав у відпустку.

Христина Соловій проводить час з рідною людиною в Києві. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку

До слова MELOVIN показав відео зі складання присяги: коли насправді мобілізувався співак 

Співачка опублікувала кілька щасливих фото з братом-військовим. Вона поділилась, що це перша відпустка Євгена за час служби в ЗСУ. Христина Соловій також нагадала, як важливо допомагати захисникам. 

Після пів року служби – перша відпустка брата. Закарбовую кожну мить, яку нам вдасться провести разом. Зустрілися з Євгеном у Києві, який для нас обох вже став другим домом, 
– поділилась артистка. 


Христина Соловій з братом / Фото з інстаграму Христини Соловій


Христина Соловій з братом / Фото з інстаграму Христини Соловій

Нагадаємо, раніше про свою мобілізацію оголосив співак MELOVIN. Він повідомив, що приєднався до Ансамблю пісні й танцю Державної прикордонної служби України у квітні цього року. 

Що відомо про брата Христини Соловій

  • Нагадаємо, у вересні минулого року Христина Соловій повідомила, що її брат Євген мобілізувався. Раніше він був частиною колективу співачки та виступав разом з нею на сцені.
  • Згодом артистка повідомила, що її брат служить офіцером розвідки у 65-й бригаді Збройних Сил України. У січні він перебував на Запорізькому напрямку. 