Христина Соловій проводить час з рідною людиною в Києві. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

До слова MELOVIN показав відео зі складання присяги: коли насправді мобілізувався співак

Співачка опублікувала кілька щасливих фото з братом-військовим. Вона поділилась, що це перша відпустка Євгена за час служби в ЗСУ. Христина Соловій також нагадала, як важливо допомагати захисникам.

Після пів року служби – перша відпустка брата. Закарбовую кожну мить, яку нам вдасться провести разом. Зустрілися з Євгеном у Києві, який для нас обох вже став другим домом,

– поділилась артистка.



Христина Соловій з братом / Фото з інстаграму Христини Соловій



Христина Соловій з братом / Фото з інстаграму Христини Соловій

Нагадаємо, раніше про свою мобілізацію оголосив співак MELOVIN. Він повідомив, що приєднався до Ансамблю пісні й танцю Державної прикордонної служби України у квітні цього року.

Що відомо про брата Христини Соловій