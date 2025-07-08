Христина Соловій проводить час з рідною людиною в Києві. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.
До слова MELOVIN показав відео зі складання присяги: коли насправді мобілізувався співак
Співачка опублікувала кілька щасливих фото з братом-військовим. Вона поділилась, що це перша відпустка Євгена за час служби в ЗСУ. Христина Соловій також нагадала, як важливо допомагати захисникам.
Після пів року служби – перша відпустка брата. Закарбовую кожну мить, яку нам вдасться провести разом. Зустрілися з Євгеном у Києві, який для нас обох вже став другим домом,
– поділилась артистка.
Христина Соловій з братом / Фото з інстаграму Христини Соловій
Христина Соловій з братом / Фото з інстаграму Христини Соловій
Нагадаємо, раніше про свою мобілізацію оголосив співак MELOVIN. Він повідомив, що приєднався до Ансамблю пісні й танцю Державної прикордонної служби України у квітні цього року.
Що відомо про брата Христини Соловій
- Нагадаємо, у вересні минулого року Христина Соловій повідомила, що її брат Євген мобілізувався. Раніше він був частиною колективу співачки та виступав разом з нею на сцені.
- Згодом артистка повідомила, що її брат служить офіцером розвідки у 65-й бригаді Збройних Сил України. У січні він перебував на Запорізькому напрямку.