Христина Соловій розсекретила, чи повернула Вакарчуку мільйонний борг

Святослав Вакарчук впродовж десяти років був продюсером Христини Соловій. За цей час він позичив співачці 27 тисяч доларів на творчі проєкти.

Після завершення співпраці Соловій мала повернути ці кошти. Про те, чи віддала артистка борг Вакарчуку, вона розповіла в інтерв'ю для програми "Ближче до зірок" на ТЕТ.

За нинішнім курсом 27 тисяч доларів – це понад 1,19 мільйона гривень. Христина розповіла, що поки не повернула всю суму експродюсеру, проте зауважила, що вона вже "на фінішній прямій".

Раніше в інтерв'ю Соловій казала, що жодних дедлайнів щодо повернення боргу немає.

Також співачка додала, що після завершення співпраці вони зі Святославом Вакарчуком стали спілкуватися менше.

Ми не часто спілкувалися навіть за час нашої співпраці. За винятком того періоду, коли був перший альбом. Кожне його повідомлення, кожен прояв уваги – це завжди була велика втіха. По суті, він відкрив у мені талант до написання пісень,

– підкреслила Христина Соловій.

І зауважила, що багато чого навчилася у свого колишнього продюсера, і зараз вона працює самостійно.

Як Соловій та Вакарчук завершили співпрацю?

18 жовтня 2023 року стало відомо, що Святослав Вакарчук і Христина Соловій припинили продюсерську співпрацю. Це рішення було пов'язане з закінченням контракту. Сторони розійшлися за взаємною згодою, без конфліктів чи скандалів.