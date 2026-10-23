Стрижка під хлопчика та ірокез: Христина Соловій кардинально змінила імідж

Українська співачка Христина Соловій кардинально змінила імідж, відмовившись від звичних довгих локонів на користь зухвалої стрижки під хлопчика з ірокезом. У такому несподіваному амплуа артистка анонсувала вихід нового каверу, запропонувавши прихильникам вгадати ім'я оригінального виконавця.

Свіжими кадрами у своєму оновленому стилі зірка поділилася в інстаграмі. Замість елегантних суконь вона приміряла розслаблений кежуал – базову білу майку та класичні блакитні джинси.

Головним акцентом аутфіту стала саме зачіска, адже фани роками звикли бачити виконавицю з довгим волоссям. Цього разу вона позувала з екстремально короткою стрижкою та яскраво вираженим ірокезом, який виявився майстерно підібраною перукою.

Христина Соловій / фото soloviyka

Таке бунтарське перевтілення знадобилося артистці для особливого музичного релізу. Вона заінтригувала підписників підготовкою свіжого треку.

Хороші дівчата слухають оригінал. Погані – записують кавери. Як думаєте, на кого буде кавер?

– запитала співачка.

Христина Соловій / фото soloviyka

У коментарях фоловери одразу почали ділитися здогадками, і більшість зійшлася на тому, що це буде хіт Сестрички Віки. Цей варіант виглядає найімовірнішим, адже нещодавно зірка зустрічалася з легендою 90-х у США та отримала офіційний дозвіл на використання її семплів.

Коментарі / фото soloviyka

Співачка часто надихається українською музикою минулих десятиліть, зокрема минулого року вона випустила трек "Галіція", який був створений під впливом вітчизняного шоубізнесу 90-х.