Стрижка під хлопчика та ірокез: Христина Соловій кардинально змінила імідж
Українська співачка Христина Соловій кардинально змінила імідж, відмовившись від звичних довгих локонів на користь зухвалої стрижки під хлопчика з ірокезом. У такому несподіваному амплуа артистка анонсувала вихід нового каверу, запропонувавши прихильникам вгадати ім'я оригінального виконавця.
Свіжими кадрами у своєму оновленому стилі зірка поділилася в інстаграмі. Замість елегантних суконь вона приміряла розслаблений кежуал – базову білу майку та класичні блакитні джинси.
Головним акцентом аутфіту стала саме зачіска, адже фани роками звикли бачити виконавицю з довгим волоссям. Цього разу вона позувала з екстремально короткою стрижкою та яскраво вираженим ірокезом, який виявився майстерно підібраною перукою.
Таке бунтарське перевтілення знадобилося артистці для особливого музичного релізу. Вона заінтригувала підписників підготовкою свіжого треку.
Хороші дівчата слухають оригінал. Погані – записують кавери. Як думаєте, на кого буде кавер?
– запитала співачка.
У коментарях фоловери одразу почали ділитися здогадками, і більшість зійшлася на тому, що це буде хіт Сестрички Віки. Цей варіант виглядає найімовірнішим, адже нещодавно зірка зустрічалася з легендою 90-х у США та отримала офіційний дозвіл на використання її семплів.
Співачка часто надихається українською музикою минулих десятиліть, зокрема минулого року вона випустила трек "Галіція", який був створений під впливом вітчизняного шоубізнесу 90-х.