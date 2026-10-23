Стрижка "под мальчика" и ирокез: Кристина Соловий кардинально изменила имидж

Кристина Соловий / фото из инстаграма
Украинская певица Кристина Соловий кардинально изменила имидж, отказавшись от привычных длинных локонов в пользу дерзкой стрижки "под мальчика" с ирокезом. В таком неожиданном амплуа артистка анонсировала выход нового кавера, предложив поклонникам угадать имя оригинального исполнителя.
Звезда поделилась свежими снимками в своем обновленном стиле в инстаграме. Вместо элегантных платьев она примерила расслабленный кэжуал – базовую белую майку и классические голубые джинсы.
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Главным акцентом наряда стала именно прическа, ведь поклонники годами привыкали видеть певицу с длинными волосами. На этот раз она позировала с экстремально короткой стрижкой и ярко выраженным ирокезом, который оказался мастерски подобранным париком.
Кристина Соловий / фото soloviyka
Такое бунтарское перевоплощение понадобилось артистке для особого музыкального релиза. Она заинтриговала подписчиков подготовкой нового трека.
Хорошие девочки слушают оригинал. Плохие – записывают каверы. Как думаете, на кого будет кавер?
Кристина Соловий / фото soloviyka
В комментариях подписчики сразу начали делиться догадками, и большинство сошлось на том, что это будет хит Сестрички Вики. Этот вариант выглядит наиболее вероятным, ведь недавно звезда встречалась с легендой 90-х в США и получила официальное разрешение на использование ее сэмплов.
Комментарии / фото soloviyka
Певица часто черпает вдохновение в украинской музыке прошлых десятилетий, в частности, в прошлом году она выпустила трек "Галиция", который был создан под влиянием отечественного шоу-бизнеса 90-х.
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