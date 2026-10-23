Стрижка "под мальчика" и ирокез: Кристина Соловий кардинально изменила имидж

Звезда поделилась свежими снимками в своем обновленном стиле в инстаграме. Вместо элегантных платьев она примерила расслабленный кэжуал – базовую белую майку и классические голубые джинсы.

Реклама Adv

популярные видео

Главным акцентом наряда стала именно прическа, ведь поклонники годами привыкали видеть певицу с длинными волосами. На этот раз она позировала с экстремально короткой стрижкой и ярко выраженным ирокезом, который оказался мастерски подобранным париком.

Кристина Соловий / фото soloviyka

Такое бунтарское перевоплощение понадобилось артистке для особого музыкального релиза. Она заинтриговала подписчиков подготовкой нового трека.

Хорошие девочки слушают оригинал. Плохие – записывают каверы. Как думаете, на кого будет кавер?– спросила певица.

Кристина Соловий / фото soloviyka

В комментариях подписчики сразу начали делиться догадками, и большинство сошлось на том, что это будет хит Сестрички Вики. Этот вариант выглядит наиболее вероятным, ведь недавно звезда встречалась с легендой 90-х в США и получила официальное разрешение на использование ее сэмплов.

Комментарии / фото soloviyka

Певица часто черпает вдохновение в украинской музыке прошлых десятилетий, в частности, в прошлом году она выпустила трек "Галиция", который был создан под влиянием отечественного шоу-бизнеса 90-х.