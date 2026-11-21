У фіналі оновленого музичного проєкту "Фабрика зірок" перемогу здобула 22-річна співачка з Бориспільщини під псевдонімом Povin'. Артистка вирвала головний трофей із мінімальним відривом у 2%, отримавши пів мільйона гривень та можливість записати трек із DJ Korolova.

Тріумфаторка сезону набрала 34% глядацьких симпатій. Друге місце посів дует Liyaa i Lesan із результатом у 32%, а бронзу забрав харків'янин Dykyi, якого підтримали 17% аудиторії. Четверту та п'яту сходинки розділили вінницький гурт Nebokrai та співачка Nana Solis.

Що відомо про Povin' – переможницю "Фабрики зірок"

Шлях Вероніки Степаненко, яка виступає під сценічним ім'ям Povin', на проєкті був вкрай напруженим. Дівчина з академічною музичною освітою навіть не потрапила до стартової дванадцятки учасників і приєдналася до шоу лише як тринадцята конкурсантка завдяки шаленій підтримці аудиторії.

Протягом сезону вокалістка тричі опинялася за крок до вильоту, але щоразу її рятували судді, колеги або фанати. На проєкті вона встигла випустити авторський трек "Не сам", а також подала заявку на участь у Національному відборі на "Євробачення-2027".

Povinʼ виграла у "Фабриці зірок" – що про неї відомо / Фото "Фабрики зірок"



Продюсер Володимир Завадюк емоційно прокоментував непростий, але переможний шлях дівчини на шоу.

Povin' доводить, що ми теж можемо робити помилки, це нормально, але тебе можуть обрати люди, і ти можеш перемогти,

– зазначив Завадюк.

Цікаві факти про Povin'

У 2023 році почала співпрацю з лейблом KANVA та випустила дебютний трек "Не гріє".

Здобула диплом бакалавра за спеціальністю "академічний вокал". Продовжує здобувати вищу освіту за напрямом оперного вокалу.

За перемогу в суперфіналі Povin' отримала 500 тисяч гривень, пісню від продюсера Івана Клименка та спільний трек із діджейкою DJ Korolova.

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