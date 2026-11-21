Победительница сезона набрала 34 % симпатий зрителей. Второе место занял дуэт Liyaa и Lesan с результатом 32 %, а бронзу взял харьковчанин Dykyi, которого поддержали 17 % зрителей. Четвертое и пятое места разделили винницкая группа Nebokrai и певица Nana Solis.

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Что известно о Povin' – победительнице "Фабрики звезд"

Путь Вероники Степаненко, выступающей под сценическим именем Povin', в проекте был крайне напряженным. Девушка с академическим музыкальным образованием даже не попала в стартовую двенадцатку участников и присоединилась к шоу лишь в качестве тринадцатой конкурсантки благодаря безумной поддержке зрителей.

В течение сезона певица трижды оказывалась в шаге от вылета, но каждый раз ее спасали судьи, коллеги или поклонники. В рамках проекта она успела выпустить авторский трек "Не сам", а также подала заявку на участие в Национальном отборе на "Евровидение-2027".

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Povinʼ победила в "Фабрике звезд" – что о ней известно / Фото "Фабрики звезд"

Продюсер Владимир Завадюк эмоционально прокомментировал непростой, но победный путь девушки в шоу.

Povin' доказывает, что мы тоже можем совершать ошибки, это нормально, но тебя могут выбрать люди, и ты можешь победить– отметил Завадюк.

Интересные факты о Повин

В 2023 году начала сотрудничество с лейблом KANVA и выпустила дебютный трек "Не греет".

Получила диплом бакалавра по специальности "академический вокал". Продолжает получать высшее образование по направлению оперного вокала.

За победу в суперфинале Povin' получила 500 тысяч гривен, песню от продюсера Ивана Клименко и совместный трек с диджейкой DJ Korolova.

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