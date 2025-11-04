Їхні життя забрали росіяни: хто з відомих українців загинув на війні

Ми дуже часто згадуємо імена артистів, акторів, режисерів й інших відомих людей, чиї життя обірвались від рук російського ворога. Пам'ять про наші втрати повинна жити, щоб не забувати, якою ціною Україна виборює свободу.

За понад 10 років війни наша країна втратила чимало своїх доньок і синів. Кожна смерть – це відкрита рана на карті Україні. У добірці 24 Каналу згадуємо, які відомі люди залишились жити у пам'яті своїх близьких і шанувальників.

Хто з відомих українців загинув на війні?

Максим Неліпа

Актор був командиром роти 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Його життя обірвалось у бою 12 травня цього року. Незадовго до смерті військовий вже зазнавав поранень і навіть переніс декілька операцій.

Та такий розвиток подій не став на заваді тому, щоб не повертатись на фронт. У Максима Неліпи залишились донька та син.

Максим Неліпа / Фото з соцмереж загиблого

Паша Лі

Український актор, можливо, мав у планах піти на фронт, однак не встиг. Коли розпочалась повномасштабна війна, чоловік зайнявся допомогою цивільним та військовим у зоні бойових дій,

Паша Лі загинув 6 березня 2022 року в Ірпені. Він перебував в автівці зі знайомими, яку вирішили розстріляти росіяни. Актора не дозволяли забрати з місця трагедії. Лише через 6 днів тіло загиблого вдалось вивезти.

Паша Лі / Фото з інстаграму актора

Євген Світличний

Слава до актора прийшла завдяки ролі у фільмі "Носоріг". Світличний захищав країну у складі 1-ї окремої штурмової роти ("Гонор") 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі".

Життя Євгена та декількох його побратимів обірвались 19 липня 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку.

Євген Світличний / Фото з фейсбуку Олега Сєнцова

Юрій Феліпенко

Про страшну новину, смерть відомого українського актора, повідомила його дружина у соцмережах. Після 24 лютого 2022 року Юрій вирішив взяти до рук зброю і долучився до батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-го окремого штурмового батальйону.

Життя Феліпенка обірвалось на фронті.

Юрій Феліпенко / Фото з інстаграму вдови актора

Максим Кривцов

Поет був доволі відомим у творчому українському просторі. Ще у часи АТО Кривцов добровільно долучився до ЗСУ. Згодом працював у реабілітаційних центрах із ветеранами. А коли розпочалось повномасштабне вторгнення росіян на українську територію, то життя Максима знову круто змінилось.

Чоловік повернувся на фронт і, на жаль, війна не шкодує нікого. 7 січня 2024 року Максим Кривцов віддав життя за Україну. У 2025 році поета посмертно нагородили званням Героя України.

Максим Кривцов / Фото з фейсбуку

На жаль, це не весь список втрат серед українських митців. Та усі загиблі воїни потребують молитви та пам'яті про їхню жертву.

Нещодавно у ДТП загинув актор і військовий Олексій Наконечний, який повертався до частини після відпустки.