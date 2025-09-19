Зашкварна історія, – учасник "Аква Віти" шокував, як його підставили на "Х-Факторі"
- Ігор Балан вважає, що його виступ на "Х-Факторі" був навмисне зіпсований.
- Співак стверджує, що шоу часто не пропускало відомих виконавців, надаючи перевагу невідомим учасникам.
Учасник легендарного гурту 90-х "Аква Віта" Ігор Балан у 2019 році спробував свої сили в десятому сезоні шоу талантів "Х-Фактор". Однак це стало для нього справжнім розчаруванням.
Співак заявив, що його підставили й на тлі цього згадав продюсера Ігоря Кондратюка. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.
Цікаво 17 років бореться з хворобою Лайма: як за цей час змінилась американська модель Белла Хадід
Балан вважає, що його виступ був спеціально зіпсований – вокал у фонограмі нібито навмисне зробили то нижчим, то вищим. У результаті він не пройшов відбір.
То взагалі була "зашкварна" історія. По суті, мене підставили… Це не помилка – все могли зробити спеціально. Звісно, я не Паваротті, але і не що попало,
– зазначив артист.
Ігор Балан зізнався, коли побачив свій виступ, заборонив показувати його в ефірі, та його одно випустили. Він додав, що у проєкту нібито була особливість: якщо на кастинг приходила невідома людина, її брали далі, а от відомих виконавців часто "рубали".
У "Х-Фактора" була своя фішка, особливо за часів, коли в журі сидів Кондратюк: якщо на сцену виходив умовний перукар чи людина без імені – її могли пропустити далі. А от відомих виконавців часто "рубали". Я туди взагалі не хотів іти, але мене вмовили. Вони робили все, як хотіли. Добре, що шоу закрили, бо подібні речі траплялися постійно,
– пояснив співак.
Ігор Балан на "Х-Фактор": дивіться відео онлайн
Коротко про "Х-Фактор"
Це українська адаптація британського шоу The X Factor, де учасники проходили публічні кастинги, а долю їхньої подальшої участі вирішували зіркові судді. В Україні проєкт виходив з 2010 до 2019 року.
Що відомо про Ігоря Балана та гурт "Аква Віта"?
- Співак заснував колектив у 1993 році, коли йому було лише 19. Спочатку разом із ним виступала Наталя Лучнікова, згодом її замінила Ірина Філатова. У 2000 році колектив припинив існування, однак у 2011 році співак відновив проєкт. Тоді новою солісткою стала Олена Титаренко, яка після початку повномасштабної війни виїхала за кордон.
- Перші два роки після вторгнення Балан давав благодійні концерти. Нині він продовжує виступати разом із донькою Алісою. За словами артиста, він має близько семи співпраць щомісяця, хоча великої концертної діяльності немає.
- Водночас відомо, що 20 вересня він виступить у Львові на фестивалі "Покоління", про що зазначили в соцмережах фестивалю.