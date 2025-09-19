Учасник легендарного гурту 90-х "Аква Віта" Ігор Балан у 2019 році спробував свої сили в десятому сезоні шоу талантів "Х-Фактор". Однак це стало для нього справжнім розчаруванням.

Співак заявив, що його підставили й на тлі цього згадав продюсера Ігоря Кондратюка.

Балан вважає, що його виступ був спеціально зіпсований – вокал у фонограмі нібито навмисне зробили то нижчим, то вищим. У результаті він не пройшов відбір.

То взагалі була "зашкварна" історія. По суті, мене підставили… Це не помилка – все могли зробити спеціально. Звісно, я не Паваротті, але і не що попало,

– зазначив артист.

Ігор Балан зізнався, коли побачив свій виступ, заборонив показувати його в ефірі, та його одно випустили. Він додав, що у проєкту нібито була особливість: якщо на кастинг приходила невідома людина, її брали далі, а от відомих виконавців часто "рубали".

У "Х-Фактора" була своя фішка, особливо за часів, коли в журі сидів Кондратюк: якщо на сцену виходив умовний перукар чи людина без імені – її могли пропустити далі. А от відомих виконавців часто "рубали". Я туди взагалі не хотів іти, але мене вмовили. Вони робили все, як хотіли. Добре, що шоу закрили, бо подібні речі траплялися постійно,

– пояснив співак.

Коротко про "Х-Фактор" Це українська адаптація британського шоу The X Factor, де учасники проходили публічні кастинги, а долю їхньої подальшої участі вирішували зіркові судді. В Україні проєкт виходив з 2010 до 2019 року.

Що відомо про Ігоря Балана та гурт "Аква Віта"?