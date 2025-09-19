Зашкварная история, – участник "Аква Виты" шокировал, как его подставили на "Х-Факторе"
- Игорь Балан считает, что его выступление на "Х-Факторе" было умышленно испорчено.
- Певец утверждает, что шоу часто не пропускало известных исполнителей, отдавая предпочтение неизвестным участникам.
Участник легендарной группы 90-х "Аква Вита" Игорь Балан в 2019 году попробовал свои силы в десятом сезоне шоу талантов "Х-Фактор". Однако это стало для него настоящим разочарованием.
Певец заявил, что его подставили и на фоне этого вспомнил продюсера Игоря Кондратюка. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.
Интересно 17 лет борется с болезнью Лайма: как за это время изменилась американская модель Белла Хадид
Балан считает, что его выступление было специально испорчено – вокал в фонограмме якобы умышленно сделали то ниже, то выше. В результате он не прошел отбор.
Это вообще была "зашкварная" история. По сути, меня подставили... Это не ошибка – все могли сделать специально. Конечно, я не Паваротти, но и не что попало,
– отметил артист.
Игорь Балан признался, когда увидел свое выступление, запретил показывать его в эфире, но его все равно выпустили. Он добавил, что у проекта якобы была особенность: если на кастинг приходил неизвестный человек, его брали дальше, а вот известных исполнителей часто "рубили".
У "Х-Фактора" была своя фишка, особенно во времена, когда в жюри сидел Кондратюк: если на сцену выходил условный парикмахер или человек без имени – его могли пропустить дальше. А вот известных исполнителей часто "рубили". Я туда вообще не хотел идти, но меня уговорили. Они делали все, как хотели. Хорошо, что шоу закрыли, потому что подобные вещи случались постоянно,
– объяснил певец.
Игорь Балан на "Х-Фактор": смотрите видео онлайн
Коротко о "Х-Фактор"
Это украинская адаптация британского шоу The X Factor, где участники проходили публичные кастинги, а судьбу их дальнейшего участия решали звездные судьи. В Украине проект выходил с 2010 до 2019 года.
Что известно об Игоре Балане и группе "Аква Вита"?
- Певец основал коллектив в 1993 году, когда ему было всего 19. Сначала вместе с ним выступала Наталья Лучникова, впоследствии ее заменила Ирина Филатова. В 2000 году коллектив прекратил существование, однако в 2011 году певец возобновил проект. Тогда новой солисткой стала Елена Титаренко, которая после начала полномасштабной войны уехала за границу.
- Первые два года после вторжения Балан давал благотворительные концерты. Сейчас он продолжает выступать вместе с дочерью Алисой. По словам артиста, он имеет около семи сотрудничеств ежемесячно, хотя большой концертной деятельности нет.
- В то же время известно, что 20 сентября он выступит во Львове на фестивале "Поколение", о чем отметили в соцсетях фестиваля.