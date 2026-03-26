Ігор Кондратюк назвав "найкринжовішу" пісню на "Караоке на майдані"

Ігор Кондратюк назвав "найкринжовішу" пісню, яку співали у програмі "Караоке на майдані", ведучим якої він колись був. Це "Владимирський централ" російського барда Михайла Круга.

В інтерв'ю Марічці Падалко продюсер розповів, що хлопець, який виконував російський шансон навіть переміг, проте не розсекретив його ім'я.

Ігор Кондратюк пригадав, що той випуск "Караоке на майдані" знімали не на звичній локації, а навпроти вулиці Богдана Хмельницького.

Я не хотів давати йому співати цю пісню. Ми торгувалися поза ефіром. Я кажу: "Я не хочу, щоб на "Караоке на майдані" співали цю фігню, а він відповідає: "Публіка не пожалкує". Потім він викрикнув "Владимирський централ", публіка сказала: "Давай!" Пам'ятаю, що я після цього вийшов і сказав: "Докотилися". Це була кринжатіна однозначно,

– розповів продюсер.

Водночас Кондратюк наголосив, що після 2014 року нікому з учасників програми не вдалося заспівати пісні з репертуару Григорія Лепса, Олександра Буйнова та інших росіян.

До речі, "Караоке на майдані" повертається, щоб підтримати ветеранів, які проходять лікування та реалізацію в реабілітаційному центрі "Титанові", про це у лютому оголосив телеканал ТЕТ на своїй сторінці у фейсбуці.

Цього разу Ігор Кондратюк виступить креативним продюсером програми, а не ведучим. Він пояснив, чому.

Усі, звичайно, хотіли зі мною. Але я зараз не дуже адекватно буду сприйматися глядачами. Я – суперстар. Не в сенсі – суперзірка. Я такого віку…,

– сказав продюсер.

Наразі невідомо, хто буде новим ведучим.

Що відомо про програму "Караоке на майдані"?