Йому до д*пи, що гинуть українці, – Кондратюк жорстко висловився про Данилка і пісні російською

Ігор Кондратюк прокоментував нещодавній скандал навколо Вєрки Сердючки та її концертів з російськомовними піснями. Продюсер різко висловився про те, чому Данилко досі не переклав старі хіти.

Ігор Кондратюк розкритикував Андрія Данилка, який досі не поставив хрест на російській мові. Про це пише Show 24 з посиланням на "Слей Шоу".

До слова На тлі скандалу з Вєркою Сердючкою: Приходько заявила, що повертає російськомовний репертуар

Чому від 2014 року не до всіх дійшло, що на Росії потрібно ставити великий хрест? Тому що не у всіх є мізки. Це єдина відповідь,

– висловився продюсер.

Водночас Кондратюк зазначив, що поважає Андрія Данилка та вважає його талановитою людиною. Однак єдиним виходом з цієї ситуації було б – "множити на нуль Вєрку Сердючку з її російськомовним репертуаром".

"Йому до д*пи, що гинуть українці, що спалюють українські книжки, спалюють українські прапори, розстрілюють українських військовополонених через мову... Йому це до д*пи! Це означає, що в нього немає мізків. Не всі талановиті люди розумні", – підсумував Ігор Кондратюк.

Чому виник скандал з Сердючкою?

На одному з чергових концертів Вєрка Сердючка знову виконувала свій російськомовний репертуар. Виникла хвиля критики в бік артиста та скарги мовному омбудсмену. Справу передали на розгляд Нацполіції.

Згодом Тарас Кремінь заявив, що насправді Андрій Данилко не порушував закон. В Україні можна виконувати російськомовні пісні, якщо вони належать до репертуару артиста, який є громадянином України.

Вєрка Сердючка з іронією відреагувала на скандал на концерті в Одесі та послала тих, хто її "не любить". І пожартувала, що її "так пісочили, що забули про війну Ізраїлю з Іраном".