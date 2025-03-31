Ігор Кондратюк здивував заявою про службу Козловського в ЗСУ та їхній конфлікт

Продюсер Ігор Кондратюк прокоментував стосунки з Віталієм Козловським. Між колишніми наставником і підопічним триває багаторічний конфлікт.

Ігор Кондратюк заявив, що Віталій Козловський вже тривалий час не служить у війську. Причин та деталей він не назвав. Про це пише Show 24 з посиланням на "Рандеву з Яніною Соколовою".

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За словами продюсера, Козловський досі йому винен кошти, згідно з судовим рішенням. Наразі він нібито не сплачує заборгованість, бо не несе службу.

Він досить давно вже не служить. Це у нього треба запитати, чому. У нас стосунки прості: він винен кошти по суду й усе, я про нього забуваю. Він періодично виходить на зв'язок з моїм адвокатом, відбувається бурління й знову це спадає. Я навіть не звертаю на це увагу. Він платив, коли служив. Бо це був офіційний процес,

– розповів Ігор Кондратюк.

Продюсер пригадав розмову з Петром Кузиком, командиром батальйону "Свобода". Він негативно відреагував, коли до підрозділу долучився артист.

"Він сказав мені, що його принизили тим, що зарахували до нього Козловського", – сказав Кондратюк.

Нагадаємо, Віталій Козловський та Ігор Кондратюк після 10 років співпраці розійшлися зі скандалом. Через те, що артист виконував пісні всупереч забороні від колишнього продюсера, останній подав на нього до суду. Козловський повинен виплатити чималу суму за порушення авторського права.

Що відомо про службу Віталія Козловського