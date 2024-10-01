У День захисників та захисниць Віталій Козловський опублікував на своїй сторінці відео з побратимами. Він оголосив збір на 1 мільйон на FPV дрони для 22 ОМБ.

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Віталій Козловський повідомив, що навесні його перевели у 22 окрему механізовану бригаду. Там він продовжує службу.

Це сильна бойова бригада: бої за Кліщіївку, Андріївку, Часів Яр. А ще на її плечах дуже ризикована і складна операція – бригада стала однією з перших, хто увійшов у Курськ. Багато роботи, багато потреб,

– розповів співак.

Козловський повідомив, що отримав два завдання від командування: забезпечення бригади всім, що потрібно для виконання бойових завдань, а також патронат – закриття потреб родин загиблих і безвісти зниклих воїнів.

"Моя публічність – це наразі мій інструмент", – зауважив артист.

Збір на потреби 22 ОМБ: відео

Зауважимо, щоб долучитися до збору на потреби бригади Віталія, переходьте за посиланням на монобанку.

Що відомо про службу Козловського

У червні 2023 року Віталій Козловський отримав повістку. Спершу він долучився до бригади Національної гвардії України "Рубіж" та служив на Донбасі. У середині жовтня артист повідомив, що його перевели до іншого підрозділу, який дислокується в Києві. Згодом він став служити в Національному президентському оркестрі на посаді водія.