Ігор Кондратюк розкрив деталі контракту з Козловським: "Я на ньому не заробляв"

Продюсер Ігор Кондратюк висловився про співпрацю з Віталієм Козловським, що наробила галасу в мережі. Він пригадав їхні домовленості та розповів, що радіє, що ця тема закрита.

За словами Ігоря Кондратюка, його взаємодія з Віталієм Козловським – нетипова у порівнянні з іншими скандалами між продюсерами та артистами. Про це пише Show 24 з посиланням на "Слей Шоу".

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Я не заробляв на Козловському, ні на кому не заробляв. У Козловського в результаті роботи зі мною величезний репертуар і купа кліпів. А якби я займався тільки продюсуванням музичним, думаю, цього всього було б менше, бо більшу частину грошей би забирав я. А мене гроші не дуже цікавили. Я заробляв добряче на телебаченні,

– поділився продюсер.

Ігор Кондратюк зауважив, що між ним та Віталієм Козловським насправді був усний контракт, який теж має юридичну силу. Про умови контракту знала їхня команда.

"Усний контракт – він теж має силу... У нас весь менеджмент знав наші домовленості. Не було іншого способу себе убезпечити від того, що я витрачаю свій час і працюю на співака, а він мені потім скаже, що йому набридло", – додав Кондратюк.

Продюсер зізнався, що йому байдуже на коментарі людей. Адже він знає всі деталі справи: саме Кондратюк купував пісні, тому й мав на них права. Чоловік додав, що за ці роки міг продати пісні комусь іншому, але повернув їх Козловському. Тепер же Ігор радіє тому, що ця на цій конфліктній ситуації вдалося нарешті поставити крапку.

Я радію, тому що тема закрита. Це не про гроші. А про те, що ця вся історія, бадяга піарна на лайні, який робив не я, вона закрита. Все забули... У нього рабства ніколи не було. Це єдиний співак, в якого не було рабства,

– підсумував Ігор Кондратюк.

Нагадаємо, Віталій Козловський продав батьківську квартиру, щоб закрити борги та придбати каталог своїх пісень в Ігоря Кондратюка. За словами співака, він пропонував продюсеру інші умови: працювати самостійно та з кожного концерту робити виплати. Але Кондратюк на це не погодився, тому й виник багаторічний конфлікт.