Армія – це трошки не його, – Ігор Кондратюк розкрив деталі служби старшого сина

Ігор Кондратюк розповів про службу свого старшого сина Сергія. Хлопець добровільно пішов на фронт у 2023 році, що стало несподіванкою для сім'ї.

В інтерв'ю Марічці Падалко Кондратюк зазначив, що Сергій "служить, бурчить, бо зовсім не військовий".

Ігор Кондратюк пригадав, що Сергій просив не казати мамі, що вирішив долучитися до лав Збройних Сил України, проте пізніше жінка все одного дізналась, що син йде на війну.

Він ішов приписом в один підрозділ, до свого знайомого. У мінометний підрозділ, який тоді стояв під Куп'янськом. Але Сергія через тиждень забрали на навчання у Велику Британію,

– розповів продюсер.

Старшого сина Кондратюка взяли до 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Продюсер поділився, що у Сергія поганий зір, тож коли він прибув на місце дислокації, командир сказав: "Навіщо мені крота прислали? Навіщо ти мені треба у ДШВ? Нам зараз під Мар'їнку їхати", але хлопця розподіли у цей підрозділ.

Потім його перерозподілили. Служить, бурчить, бо армія – це трошки не його. Останній раз він був (удома – 24 Канал), здається, у вересні. Зараз його збираються зробити начальником підрозділу. Я думаю, що він не скоро буде вдома,

– зазначив Кондратюк.

Інтерв'ю з Ігорем Кондратюком: дивіться відео онлайн

Зазначимо! Торік у програмі "Тур зірками" від Люкс ФМ Ігор Кондратюк зізнався, що переживає за Сергія, проте додав, що всі можуть загинути під час цієї війни, незалежно від того, де перебувають: на фронті чи вдома.

