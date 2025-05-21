Ігор Кондратюк похвалився успіхами доньки у США та показав її рідкісні фото

Продюсер Ігор Кондратюк розповів про важливу подію в сім'ї. Його донька завершила навчання у престижному університеті у Сполучених Штатах.

Ігор Кондратюк розповів про успіхи єдиної доньки на своїй сторінці в інстаграмі, пише Show 24. Він показав, як Поліна відсвяткувала свій випускний.

До слова Лідер "Другої Ріки" Валерій Харчишин розповів, де та ким служить його син-військовий

Продюсер розповів, що його донька здобула ступінь бакалавра за спеціальністю аерокосмічної інженерії. Останні роки вона навчалась у США в Arizona State University.

Видатна подія сталася в нашій сім'ї: Поліна здобула ступінь бакалавра в Arizona State University зі спеціальності Aerospace Engineering! Закінчила з відзнакою – Moeur Award! Радість і гордість розпирає!!! Моя розумна красуня! Люблю безмежно,

– поділився Ігор Кондратюк.



Ігор Кондратюк з донькою / Фото з інстаграму Ігоря Кондратюка



Ігор Кондратюк з донькою / Фото з інстаграму Ігоря Кондратюка

Що відомо про дітей Кондратюка

В Ігоря Кондратюка та його дружини народилося троє дітей – два сини та одна донька. Старший син Сергій займався зйомками соціальних відео, а Данило – блокчейном. За словами продюсера, вони не пішли воювати, бо мають проблеми зі здоров'ям.

Також Кондратюк зізнавався, що найстарший син розлучився під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, зіркові батьки часто діляться успіхами своїх дітей. Інна Мірошниченко показувала шалений прогрес у розвитку доньки Ангеліни.