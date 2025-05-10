Інна Мірошниченко пригадала, що майже рік тому Ангеліні було складно уявляти щось чи запам'ятовувати. Та днями дівчинка почала розповідати казку, яку вигадала сама. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Інни.

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Ми тут такі шоковані! Ангеліна розповідає казку, яку вигадує на ходу. Менше як рік тому від слова "уяви" вона впадала в транс. Фантазія не працювала, пам'ять теж. Узагальнити, про що ми щойно говорили, не виходило. Згадати, що було вчора? Та ви що. Кожен день – чистий лист. Тоді не було гарантій, що це зміниться,

– зізналась Інна Мірошниченко.

Юристка додала, що щовечора влаштовували для Ангеліни різні практики, наприклад, пропонували вигадувати закінчення казки. Та дівчинці було не цікаво. Та тепер всі вкладені зусилля дали про себе знати.

"Всі чекали, вірили й багато працювали. І от просто "давайте я розкажу казку". З сюжетом, героями, драматургією. Навіть змогла адаптуватися під зміну обставин у вигляді Марселя. Це така титанічна робота і такий шикарний показник! Я розумію, що більшість мам не відчує моєї радості, бо дитина щось там собі видумує. Теж мені подія. Але для нас це квантовий стрибок. Це шалений прогрес!" – зізналась Мірошниченко.

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