Складно сказати, – Кондратюк оцінив шанси гурту Ziferblat на перемогу на Євробаченні-2025
- Ігор Кондратюк оцінив шанси гурту Ziferblat на перемогу на Євробаченні-2025 як невизначені, вважаючи їх пісню складною для того, щоб бути шлягером.
- Кондратюк зауважив, що їхні шанси може знизити професійне журі, але сподівається на підтримку глядачів.
Продюсер Ігор Кондратюк оцінив шанси гурту Ziferblat на перемогу на Євробаченні-2025. На його думку, колектив був "найпросунутішім" на цьогорічному Національному відборі.
Водночас Кондратюк вважає, що Нацвідбір на Євробачення-2025 був "не дуже яскравий". Про це він заявив в інтерв'ю Яніні Соколовій, пише Show 24.
До речі Переможці Євробачення-2024 прокоментували конкурсний трек Ziferblat і публічно до них звернулися
У мене претензія до Ziferblat тільки одна. Я не хотів би, щоб в їхній назві фігурувала літера "Z". Можна її переробити на німецький лад. "Z" зараз – це просто моветон стовідсотково, однозначний,
– сказав Ігор Кондратюк.
Журналістка Яніна Соколова запитала в продюсера, як він оцінює шанси гурту Ziferblat на перемогу на Євробаченні-2025, на що Кондратюк відповів, що йому "складно сказати".
У них досить складна, для того, щоб бути шлягером, пісня. Там декілька разів міняється темп, декілька разів там якісь бриджі. Вона цікава з точки зору музичної, і вони хлопці непогані, але я буду здивований, якщо вони піднімуться високо,
– зауважив продюсер.
Ігор Кондратюк вважає, що шанси гурту Ziferblat може "занизити" професійне журі. Однак він сподівається, що за Україну проголосують глядачі – як це традиційно відбувається останні три роки.
Гурт Ziferblat на Євробаченні-2025
- Нагадаємо, що гурт Ziferblat переміг на Національному відборі на Євробачення-2025 з піснею Bird of Pray. Члени журі віддали їм 9 балів, а глядачі – 10.
- Гурт Ziferblat виступатиме у першому півфіналі Євробачення-2025 під номером 5 (13 травня). Другий півфінал відбудеться 15 травня, а гранд-фінал – 17 травня.