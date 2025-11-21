Змінив сцену на передову: як зараз живе Ігор Ласточкін, який був зіркою "Ліги сміху"

Гуморист Ігор Ласточкін став відомим в Україні як тренер та учасник шоу "Ліга сміху". З початку повномасштабного вторгнення його життя, як і у всіх українців, змінилося. Однак у 2025 році Ласточкін несподівано заявив про серйозне рішення мобілізуватися.

Ігор Ласточкін сьогодні захищає країну на фронті та набагато рідше з'являється в публічному просторі. У матеріалі 24 Каналу читайте про біографію гумориста та деталі щодо його служби.

Біографія Ігоря Ласточкіна

Ігор Ласточкін народився у Казахстані, а ріс в Узбекистані (Ташкент) та отримав узбекистанське громадянство. Однак в Ігоря є й українське коріння. У дитинстві він був дуже активним хлопцем і займався різними видами спорту.



Ігор Ласточкін у дитинстві / Фото Clutch

Школа, в якій навчався Ігор, була під патронатом українського культурного центру в Ташкенті та мала ім'я Тараса Шевченка. Тому у ній був факультатив, де можна було додатково вивчати українську мову та літературу, а згодом обрати собі вищий навчальний заклад в Україні та поїхати туди за обміном.

Тож після закінчення школи Ігор Ласточкін переїхав до Дніпра та вступив до Національної металургійної академії України. У 2009 році він здобув вищу освіту, а також отримав українське громадянство. Як зізнавався гуморист, з цього часу він і почав себе ідентифікувати як українець.

Ще під час навчання Ігор Ласточкін почав грати в КВК, а у 2008 році став капітаном Збірної Дніпропетровська. Команда поступово здобувала досвід і щоразу ставала все популярнішою.



Збірна Дніпропетровська / Фото "Дядя Жора Company"

У 2013 році Ігор Ласточкін став актором українського скетчкому "Країна У". Однак продовжував працювати й в Росії, де знімався в гумористичному шоу до 2017 року.

Згодом став ведучим українського шоу "Розсміши коміка" та тренером "Ліги сміху". У 2016 році у гумористичному проєкті Ігор Ласточкін став тренером-чемпіоном, а наступного року розділив перше місце з Юрієм Горбуновим.

У 2018 році Ігор Ласточкін взяв участь у "Танцях з зірками". Разом з Ілоною Гвоздьовою він показував неймовірний прогрес у своїх вміннях та здобув перемогу.



Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова / Фото 1+1

Чому Ласточкін виступав у Росії після 2014 року?

Ігор Ласточкін зізнавався, що робота над проєктом "Одного разу в Росії" за його участю почалась задовго до війни на Донбасі. Це шоу здавалось йому перспективним і цікавим.

За словами гумориста, після Революції Гідності та початку російсько-української війни він зробив свій вибір. Однак був вимушений працювати в Росії, бо після народження сина взяв у продюсера шоу кредит на квартиру – понад 50 тисяч доларів.

Мені дуже соромно за все це. Я намагався якось вплинути на тих людей, розповісти, що тут відбувається з 2014 року. Вони уважно слухали, але мені так і не вдалося їх переконати. Це мене не виправдовує… Усе, що я там заробив, навіть більше, віддав за всі ці роки, просто не афішував цього. І вирішив більше там не тусуватися,

– розповідав Ласточкін.

Уже у 2024 році Ігор додавав, що в Росії почувався некомфортно і не мав відчуття волі й свободи. Його відштовхувало те, як легко люди підкорювались пропаганді на телебаченні.

Що відомо про особисте життя гумориста?

У студентські роки Ігор Ласточкін познайомився з Анною Португаловою. У 2011 році пара одружилась. Вони виховують сина Радміра. Під час служби на фронті гуморист обов'язково підтримує зв'язок з сім'єю.

Ми спілкуємось про це, він мене запитує. Жорстких подробиць не розповідаю, але кажу, що все це не так і весело, буває і жорстко,

– ділився Ласточкін.



Син Ігоря Ласточкіна / Фото з інстаграму Ігоря Ласточкіна

Де зараз Ігор Ласточкін?

На початку повномасштабного вторгнення Ігор Ласточкін зосередився на волонтерстві. Зокрема, допомагав розбирати завали у Київській області та разом з іншими учасниками "Ліги сміху" заснував фонд "Ліга допомоги". Він залучав фінанси для встановлення модульних будинків для людей, які втратили домівки через російську окупацію та обстріли.



Ігор Ласточкін на даху Макарівської лікарні / Фото з інстаграму Ігоря Ласточкіна

Також Ласточкін зняв серію гумористичних та іронічних скетчів про "Росію майбутнього." Згодом повернувся до концертної діяльності, "Ліги сміху", але й не забував про благодійні розіграші, збори для ЗСУ.

У лютому 2025 року Ігор Ласточкін повідомив, що мобілізувався. Згодом стало відомо, що він долучився до 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр". В одному з роликів Ласточкін розповів, що працює у підрозділі БпАК (безпілотні авіаційні комплекси).



Ігор Ласточкін показав військовий квиток / Фото з інстаграму Ігоря Ласточкіна

Нещодавно гуморист завітав на зйомки фіналу ювілейного сезону "Ліги Сміху. 10 років", що пройшли у Жовтневому палаці в Києві. Ігор Ласточкін повернувся у тренерське крісло у новому статусі військовослужбовця.



Ігор Ласточкін у "Лізі сміху" / Фото 1+1

Це вперше за останні пів року він з'явився на публіці. Гуморист приїхав до Києва в коротку відпустку, щоб підтримати фіналістів "Ліги Сміху. 10 років". На зйомках проєкту він з'явився разом з дружиною Анною, а вже за три дні повернувся на бойові позиції.