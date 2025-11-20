Михайло Хома народився у селищі Бортники, що на Львівщині. Тут минуло його дитинство, а у віці 4 років сім'я майбутнього артиста переїхала до Новояворівська. У матеріалі 24 Каналу дивіться, як артист виглядав на початку кар'єри.

З 8 років Михайло почав займатися музикою – навчався у музшколі та паралельно займався у вокально-хоровому відділі та вивчав академічний вокал.



Михайло Хома в дитинстві / Фото з інстаграму Михайла Хоми

Кажуть, що у дитинстві Михайла Хому називали Робертіном Лоретті (італійський співак, що став відомим у підлітковому віці). Адже він виступав чи не на кожному шкільному й місцевому концерті.



Михайло Хома в юному віці / Фото з інстаграму Михайла Хоми

Згодом почав брати участь у конкурсах та фестивалях. Наприклад, збереглось відео майже 30-річної давності, як Михайло виступав на фестивалі "Молода Галичина", де здобув перемогу.

Рік перед тим, у 1995-му, я навіть не пройшов у другий тур… Але я не здався! Стиснув зуби, почав працювати над собою, набрався досвіду – і ось результат. 1996 рік, перша премія. Така важлива для маленького Михайлика Хоми! Ця нагорода дала мені розуміння: працюючи над собою, відкривається віра в себе. А це і є перемога,

– ділився співак.

Михайло Хома продовжував навчання у Львівському музичному училищі, згодом вступив у КНУКіМ, де продовжував розвивати вміння естрадного вокалу. На другому курсі музикант перевівся на заочне й поїхав до Львова, де створив гурт "Друзі". Разом з ним він почав виступати на корпоративах і весіллях.



Гурт "Друзі" / Фото з інстаграму SLAVIA

У 2008 році Кузьма "Скрябін" почув кавер на пісню "Календар" і запропонував Хомі також переспівати "Старі фотографії" і зняти на пісню кліп. Згодом Андрій Кузьменко запропонував Михайлу створити групу Sex Shop Boys, у якому Хома був солістом.

Водночас Михайло вигадав образ Дзідзьо (так називали його діда). У яскравих костюмах і з бородою Дзідзьо виступав з комедійними монологами, в яких використовував надсянський говір та вдавав голос дідуся.

Коли Михайло Хома познайомився з новим продюсером і перестав співпрацювати з Кузьмою, цей образ почали використовувати у новому гурті – DZIDZIO. А Sex Shop Boys натомість припинив свою діяльність.

У 2010 році колектив випустив трек "Ялта" (написаний Кузьмою), завдяки якому і почалась шалена популярність DZIDZIO. Музиканти продовжували писати й інші треки, згодом почали гастролювати, а образ веселого Дзідзя став улюбленим для багатьох.



Дзідзьо / Фото з інстаграму Михайла Хоми

Через початок повномасштабної війни Михайло Хома відмовився від образу Дзідзьо та зосередився на благодійних концертах. Але з квітня цього року співак все-таки знову одягнув головний убір з пір'ям і почав виступати з колективом, про що свідчать відео на його сторінці. Кар'єра Михайла Хоми продовжує трансформуватися.