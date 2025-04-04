Ігор Ласточкін, який в ЗСУ, вперше за довгий час показався на публіці: як змінився гуморист

Зірка "Ліги Сміху" та актор Ігор Ласточкін, який нині служить у ЗСУ, з'явився на публіці. Він відвідав сервісний центр МВС у Кам'янці-Подільському.

Працівники показали фото з артистом в мережі. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Головного сервісного центру МВС.

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З'ясувалося, що Ігор Ласточкін прибув до центру для реєстрації волонтерського автомобіля для військових потреб своєї бригади. Це одна з перших публічних появ Ласточкіна з моменту його мобілізації в лютому 2025 року.

Головне – щоб у документах не написали, що авто для 'гастролей'. Бо гастролювати я тепер можу лише між позиціями. А взагалі, чим швидше машина з'явиться в бригаді, тим швидше вона почне рятувати життя, евакуйовувати поранених і допомагати в бою,

– пожартував колишній тренер "Ліги Сміху".

Відомо, що Ігор Ласточкін, який раніше розважав українців своїм гумором, зараз служить у зоні бойових дій. Гуморист повідомив про свою мобілізацію до лав ЗСУ в лютому цього року, а згодом натякнув на місце своєї служби. Відтак, у мережі ходять припущення, що Ласточкін служить на Донеччині в складі 93-ї бригади "Холодний Яр", проте поки він цієї інформації не підтверджував.