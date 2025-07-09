Відомий режисер поділився подробицями смерті Ігоря Поклада: "Неймовірно боляче"

Режисер Семен Горов відреагував на смерть Ігоря Поклада. Він поділився спогадами про композитора й розповів, де він проводив останні дні життя.

Український режисер та кліпмейкер Семен Горов пригадав останню зустріч з Ігорем Покладом і поділився спогадами. Про це пише Show 24 з посиланням на ТСН.ua.

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Семен Горов повідомив, що останні дні Ігор Поклад був у лікарні через хворобу. Його смерть стала несподіваною для всіх близьких.

Ігор Дмитрович вже довго хворів і останній час вже був в лікарні. Ми всі, на жаль, очікували, що це може статися, але все одно це несподівано і неймовірно боляче. Останній раз ми бачилися десь два роки тому,

– поділився режисер.

Семен Горов став творцем документального фільму "Спомин про майбутнє", героєм якого став легендарний композитор. Як пригадав режисер, він познайомився з Покладом під час повномасштабної війни. Тоді він вперше почув твір "Спомин", який надихнув його зняти стрічку.

"Тоді я поїхав до нього у Ворзель, де ми вже мали змогу поспілкуватися. Я запам'ятав його дуже привітним, не дивлячись на хворобу в гарному тонусі, охайним і красивим чоловіком, з глибокими очима, таким же глибокими думками і чудовою музикою. Але він був небагатослівною людиною, бо, мабуть, як справжній композитор висловлювався більше музикою", – зауважив Семен Горов.

Нагадаємо, про смерть Ігоря Поклада стало відомо 9 липня. Прощання з композитором відбудеться у п'ятницю, 11 липня, в Києві. А саме, у Національній філармонії України.