Украинский режиссер и клипмейкер Семен Горов вспомнил последнюю встречу с Игорем Покладом и поделился воспоминаниями. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ТСН.ua.

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Семен Горов сообщил, что последние дни Игорь Поклад был в больнице из-за болезни. Его смерть стала неожиданной для всех близких.

Игорь Дмитриевич уже долго болел и последнее время уже был в больнице. Мы все, к сожалению, ожидали, что это может произойти, но все равно это неожиданно и невероятно больно. Последний раз мы виделись где-то два года назад,

– поделился режиссер.

Семен Горов стал создателем документального фильма "Воспоминание о будущем", героем которого стал легендарный композитор. Как вспомнил режиссер, он познакомился с Покладом во время полномасштабной войны. Тогда он впервые услышал произведение "Спомин", которое вдохновило его снять ленту.

"Тогда я поехал к нему в Ворзель, где мы уже имели возможность пообщаться. Я запомнил его очень приветливым, несмотря на болезнь в хорошем тонусе, опрятным и красивым человеком, с глубокими глазами, таким же глубокими мыслями и замечательной музыкой. Но он был немногословным человеком, потому что, видимо, как настоящий композитор высказывался больше музыкой", – заметил Семен Горов.

Напомним, о смерти Игоря Поклада стало известно 9 июля. Прощание с композитором состоится в пятницу, 11 июля, в Киеве. А именно, в Национальной филармонии Украины.