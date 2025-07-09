Коллеги, друзья и украинские исполнители с болью высказались о смерти Игоря Поклада, пишет Show 24. Они публикуют совместные фото, делятся воспоминаниями и отмечают – его песни вошли в историю.

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Павел Зибров

Певец показал совместное фото с Игорем Покладом и выразил соболезнования его родным и близким.

Трудно поверить... огромная потеря... Светлая память Игорю Покладу – человеку-легенде, который создал музыкальный код целой эпохи. Его песни – это часть нашей истории, нашего сердца, нашей души. Они будут жить вечно,

– написал Павел Зибров.

Юрий Рыбчинский

Поэт-песенник признался, что Игорь Поклад был его близким и давним другом.

"Но пока будут жить его песни, он всегда будет оставаться среди живых. Пока будут звучать его мелодии, он будет с нами и среди нас. А его творческий дух – где-то за горизонтом вместе с ангелами небесными", – заметил Юрий Рыбчинский.

Ольга Сумская

Актриса выразила соболезнования жене композитора и подчеркнула, что каждая его мелодия будет звучать вечно.

Краится сердце от печального известия. Каждая мелодия гениального Маэстро будет звучать в наших сердцах вечно... Мелодии вселенной, счастья, грусти, отчаяния, боли, величия, любви, мелодии Украины,

– написала Ольга Сумская.

Оля Цибульская

Певица подчеркнула, что музыка Игоря Поклада – это лицо всей Украины. А также заметила, что часто украинцы вспоминают о легендарных художниках только тогда, когда они уходят в вечность. Поэтому важно помнить о классиках современности и благодарить их еще при жизни.

"Он положил музыку на наши души. И она там осталась. Это не просто хиты. Это песни, из которых состоят свадьбы, похороны, воспоминания, и те моменты, когда что-то в груди щемит – и не знаешь, как сказать. Спасибо, маэстро Поклад. Ваша музыка осталась. А мы должны из нее вырасти – в нечто большее, чем просто "воспоминание", – отметила Цибульская.

EL Кравчук

Исполнитель написал, что смерть Игоря Поклада – большая потеря.

Я благодарен за возможность иметь песню "Невеста" на музыку Поклада в собственном репертуаре. Вы были замечательным человеком, настоящим музыкальным гением. Всегда буду помнить вас и ценить совместные моменты,

– написал певец.

Руслана

Певица вспомнила, как ездила на встречу к Игорю Поклада и Юрию Рыбчинскому, чтобы попросить разрешения исполнить песню "Дикие гуси".

"Я до сих пор благодарна за тот искренний прием и за поддержку в самом начале моего творческого пути. Сегодня Игорь Дмитриевич улетел навсегда, и его музыка будет жить вечно. Его произведения, его крылья будут нести нас над свободной и сильной Украиной, и не дадут упасть в самые тяжелые времена", – отметила Руслана.

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Заметим, прощание с легендарным композитором состоится в пятницу, 11 июля. Церемония пройдет в Национальной филармонии Украины.